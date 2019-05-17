微軟虛擬語音助手「碩士畢業」！

各大知名科技公司好似微軟，亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)以至小米集團(01810)都有自己嘅虛擬語音助手，微軟嘅叫做小冰，亞馬遜嘅叫做Alexa、Apple嘅叫做Siri、小米嘅叫做小愛等等。



亞馬遜嘅Alexa近日被揭發背後嘅工作團隊為咗訓練佢同用戶對話，原來偷偷哋錄低佢哋嘅說話內容，搞到滿城風雨，原本Alexa以佢磁性嘅聲音曾吸引成千上萬嘅用戶向佢求婚，但近日人氣已經大跌。



相反，微軟嘅小冰就最長進啦，原來佢啱啱通過咗中國中央美術學院碩士生嘅畢業考試，並且喺中央美術學院2019屆研究生畢業作品展上首次展出佢嘅畫作添。



小冰真係好上進喎，佢專登化名「夏語冰」報讀中央美院，歷時兩年艱苦學習，小冰成為能夠真正可以喺多項藝術領域，進行藝術創作嘅AI虛擬語音助手。



學成後，小冰將會以少女畫家加入內地嘅藝術圈，絲絲仲聽講，喺中國美術學院同杭州萬科大屋頂文化嘅支持下，小冰首次個人作品展將會喺6月舉行。



除了畫工了得之外，小冰原來仲識得唱傳統嘅戲曲，可謂一位全能歌手。好似今年4月之嘛，小冰其實已率先喺日本宣布簽咗當地嘅AVEX唱片公司，將會以AI歌手身份加入AVEX旗下。小冰把聲有幾正，係咪好似日本虛擬女歌手初音未來咁正先？



微軟(亞洲)互聯網工程院副院長李笛話，小冰並唔係話諗住同人類嘅頂尖藝術家爭飯食，小冰投身藝術圈只係希望展現AI嘅多樣化面貌，讓AI不僅能夠完成人臉識別，或者幫助你搵到一個親人，同時也可以喺社會上擔任一個有血有肉嘅角色添!



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