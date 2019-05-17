東方明珠入稟控公司高層失職

黃坤曾擔任主席、現擬賣盤的東方明珠石油(00632)周五(5月17日)以公司名義入稟高院，指現任副主席樊麗真及執行董事鄧有聲兩人失職，並以此向樊、鄧兩人索償。入稟狀並尋求擱置委任多名新董事入局的決定。



事緣東方明珠石油去年10月遭持有約4%股權的股東鍾鏗入稟高院，指控樊麗真(時任主席)和鄧有聲兩人失職，故向法庭申請准許他以公司名義提出衍生訴訟。高院其後准許鍾氏的申請。公司於上周四發公告稱，鍾氏已以公司名義尋求濟助，包括就違反職責而將評估之損失、利息及訟費，公告亦提到鍾氏可能以該公司名義向樊、鄧二人展開衍生訴訟。



鍾氏去年10月的入稟狀附有準備用來控告樊、鄧的申索書，當中對二人提出多項指控，包括東方明珠出現財困時，樊、鄧二人仍然堅持把辦公室搬到尖沙咀商廈，增加公司的開支。另外，董事會去年委任了四名董事，鍾氏認為他們欠缺相關資歷和經驗，其中一名獲委任的獨立非執行董事，更只是一名廿歲的大學畢業生。



事實上，東方明珠負面消息不絕，其3月底時公布的去年全年業績，錄得股東應佔虧損5,841.5萬元。這不僅是該公司連續兩年錄得虧蝕，而且於過去10年中，有8年業績錄得虧損。



另外，該公司繼去年擬出售公司控股權予北方石油失敗之後，本年4月宣布向新華石油及樊麗真全資擁有的Noble Pioneer Limited合共配售90億股新股，相當於東方明珠經擴大後股本約73.49%。換言之，該公司有機會再度易主。



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