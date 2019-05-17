百度季蝕3.2億首度見紅　股價冧16%

由李彥宏創辦、近年屢爆醜聞的內地搜索平台百度公布，第1季度業績由盈轉虧，是公司在美上市14年以來首次「見紅」。截至今年3月底止首季收入雖然按年增長15.38%至241億元(人民幣‧下同)，但錄得虧損3.27億元，去年同期則為淨利潤67億元，每股美國預託證券(ADS)虧損0.98元。



百度的業績在周四(5月16日)美國時間公布後，其ADS於美股盤後交易時段曾急挫8.7%。周五(5月17日)早段，其ADS股價大冧16.36%至128.561美元。



季內，百度的非通用會計準則(Non-GAAP)每股ADS盈利為2.77元，遜於市場預期的2.89元。公司在業績內預期，第2季收入將介乎251億至266億元。然而，有關預測亦顯著低於市場原先預期的293億元。公司亦宣布，搜索業務高級副總裁向海龍辭任，獲公司接納。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，百度首現虧損或與該搜尋引擎出現假資訊有關，令網民信心下降，直接影響公司的廣告收入。另外，他又表示，百度的生意模式亦有問題，在網絡社交平台日趨重要的年代，公司一直欠缺一個具競爭力的社交媒體，造成業績落後。



事實上，百度的搜尋引擎醜聞不斷，本年初時被揭偏袒旗下品牌產品。有「自媒體」(個人媒體)1月22日刊文《搜索引擎百度已死》，內容狠批用戶透過百度搜尋資訊，優先顯示百家號、百度百科、百度知道等自家產品，充斥大量營銷和質量低劣的內容，有用資訊不足一半，揭示其廣告氾濫的問題。



而去年11月，百度被北京市通信管理局處以2萬元罰款並加以警告，同時列入電訊業務經營不良名單。



百度業績公布後，交銀國際發表研究報告，將百度的投資評級由「跑贏大市」降級至「中性」，目標價為155美元，明顯低於市場的平均目標價208.45美元。



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