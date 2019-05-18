壹傳媒股價曾瀉逾16%　創歷史新低

業績虧損連年的壹傳媒(00282)股價低處未算低，周五(17日)股價跌勢加劇，午後最多曾暴瀉16.58%至0.156元，收市仍大跌8.56%，報0.171元，並分別創盤中及收市新低。



若與壹傳媒去年中向員工派發獎勵股份的授股價0.25元比較，假設員工一直未掟貨套現，相關股份價值累跌逾三成一。若與歷史高位比較，壹傳媒股價更已累跌逾九成半。



壹傳媒股價長期積弱，反映投資者看淡壹傳媒的業務前景及財政。事實上，公司近年已不斷出售台灣物業資產「吊命」。早於去年11月，壹傳媒將位於台北市內湖區總部的兩幢大樓物業，以總代價約4.54億港元出售予台灣中信金控旗下台灣人壽，但還債後實際僅餘約8,700萬港元作營運資金。及至今年2月28日確認，向台灣大鎪科技出售位於高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮，以及建於其上的三層高樓宇，總建築面積約7,829.5平方米，代價為3.1億新台幣(約7,890萬港元)。



另外，公司大股東黎智英本身亦不斷出售台灣「家當」。他先於今年3月底時將其私人持有內湖區的兩幢辦公大樓出售，套現約共22.5億新台幣(約5.6億港元)，分別是壹同樂動畫工作室所處的辦公大樓，以及新湖二路146巷18號的「壹電視大樓」全幢。前者售予敏恩國際，後者則售予台灣上市公司中國電器的子公司中電開發。近日市場再傳他正放售位於台北市大安森林公園首排的豪宅「頂高麗景」十樓單位，開價約4.24億新台幣(約1.07億港元)。



若由去年底起計，壹傳媒及黎智英已四度出售台灣資產套現，有分析認為，拋售之急顯示其有意先收縮台灣業務。



近年壹傳媒累積虧損擴大，單單最近公布的半年業績便蝕逾2億元，公司及黎智英短期內一再出售台灣物業試圖為公司止血，但市場人士指，其出售資產套現只屬「杯水車薪」，物業「賣一個少一個」，擔心該公司未來想再靠「賣、當、借」度日都難。



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