東方日報B2：港股兩周冧逾二千點　基金有秩序疏散

中美貿易關係緊張，連累港股周五(17日)再挫328點，二萬八千點關亦告失守；恒生指數連續兩周下跌，累挫2,135點，市值共蒸發逾2.5萬億元。證券界表示，中外資金最近輪流在收市競價時段(俗稱U盤時段)沽貨，形容是「有秩序疏散」，建議投資者保持警覺。



資金持續撤出股票資產。富瑞金融資金流報告顯示，截至本周三止一周，亞太區股票基金單周錄28.48億美元來自互惠基金及交易所買賣基金(ETF)淨流出，外資資金更是7周以來首次走資41億美元，相當過去6周淨流入的20%。期內中國股票基金雖錄12.82億美元「新錢」，惟外資透過滬深股通由A股走資22.85億美元，連續兩周淨流出，金額合共40.17億美元。香港股票基金單周淨流出3.24億美元，過去兩周走資5.1億美元。



另外，環球股票基金淨流出193.59億美元，不僅為連續9周有資金流走，更令年初至今走資金額增至1,144億美元(約8,923億港元)。



恒指周五開市上漲152點，已是全日最高位，大戶積極減磅，曾倒跌365點，低見27,909點，收市跌328點，全周挫603點。國指曾挫131點，收市跌122點，報10,688點，全周跌242點，連跌兩周，累瀉886點。



港股周五總成交1,025億元，由於人民幣匯價下跌，部分「北水」轉流入港股，港股通(滬)及港股通(深)周五合共淨買入10.77億元。港股沽空額增一成七至169.98億元，沽空率達16.59%，為4月中之後最高，其中盈富基金(02800)沽空額達18.45億元，居沽空金額榜首位。



周五有1,240隻股份下跌，手機設備股重傷，濠賭股亦未能幸免，被大行調低目標價約7%的永利澳門(01128)股價挫3.41%，澳博控股(00880)、金沙中國(01928)及美高梅中國(02282)跌1.98%、3%及4.14%。



中投傲揚基金經理溫鋼城表示，U盤時段通常只有大戶或基金參與，近日無論是升市或跌市，該時段普遍呈弱勢，反映資金對後市審慎先行減磅。他又說，今次在特朗普不斷吹噓中美貿易談判有進展下，基金不敢持太多現金，以致做足預防措施的基金不多，連「派貨都未派」，中美貿易關係已急轉直下，或是近期大戶於U盤時段積極「散貨」的原因。



他又說，由於大戶「未派夠貨」、資金持續流走及人民幣貶值等因素下，料港股續有下跌空間，恒指下周有機會下試27,260點，形容今次跌市或是去年10月跌市的延續，但會否試穿24,540點暫時仍難預測。



時富金融優越投資服務部顧問黎永良亦指，中美不僅是貿易戰或科技戰，而是政治戰，直言後市非常「難睇」，部分資深基金經理寧增持現金，以應對未來可能出現的大波動。地緣政治風險升溫下，恒指跌穿27,000點不出奇，未是長線入市的時候。



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