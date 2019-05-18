歐股收市受壓　Just Eat急挫逾8%

歐股收市受壓，英國富時100指數收報7,348點，跌4點或0.07%；法國CAC指數收報5,438點，跌9點或0.18%；德國DAX指數收報12,238點，跌71點或0.58%。



外國傳媒報道，英國工黨領導人郝爾彬稱，將繼續反對首相文翠珊的脫歐協議，與英國政府圍繞脫歐的談判已無法繼續進行。英國「硬脫歐」風險趨升，英鎊兌美元低見1.2719，續處三個月低位。



個股方面，英國旅行公司Thomas Cook發盈警後，遭花旗看淡，直言該股目標價是「零」，該股收市大冧39.81%。



外媒指美國電商巨頭亞馬遜參與外賣平台Deliveroo涉資高達5.75億美元的融資，消息拖累後者同業Just Eat股價大跌8.23%。

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