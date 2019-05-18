美股收市：傳中美談判陷停滯　道指跌98點

中美貿易談判傳已陷入停滯，消息拖累美股急速轉跌，三大指數周五受壓。道指盤中大部分時間保持升幅，最多曾升86點，惟尾市急速轉跌，收報25,764點，跌98點或0.38%；標指收報2,859點，跌16點或0.58%；納指收報7,816點，跌81點或1.04%。



總結全周，道指、標指、納指分別累跌0.69%、0.76%和1.27%。



對貿易形勢較為敏感的個股受壓，蘋果公司收報189美元，跌0.57%；波音公司升幅迅速收窄至0.３4%，收報355.02美元；卡特彼勒(Caterpillar)全日挫逾3%。



外國媒體引述消息指，中美下一輪談判的展開時間「不斷變化」，因為雙方要協商的內容並不清晰；並指中方未有釋出意願，去重新審視本月初承諾的協議內容。



消息又說，自從美國總統特朗普宣布國家緊急狀態，簽令封殺中國通訊企業之後，中美就再沒有安排下次談判時間。



事實上，美國財長姆紐欽日前表示，不久未來將前往北京，繼續進行貿易磋商。然而，他的說法似乎已遭中方否認。中國商務部發言人高峰周四(5月16日)說：「中方不掌握美方來華磋商的計劃。」



個股方面，電動車生產商特斯拉(Tesla)全日下瀉7.58%，收報211.03美元。該公司行政總裁馬斯克向員工指，未來要進行嚴厲的成本控制，不然公司資金恐於10個月後用盡。



圖像晶片生產商英偉達(Nvidia)首季賺3.94億美元，倒退64%，扣除一次過開支後，每股盈利88美仙，勝預期。英偉達股價全日跌2.28%。

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