永利擬出售美國麻省新度假村項目

外電報道，美國永利度假村集團及美高梅國際酒店集團周五發表聯合聲明，證實兩家公司正進行初步洽商，永利擬出售其位於美國麻省埃弗里特的新度假村項目Encore Boston Harbor予美高梅。該項目將於下月開幕，總成本26億美元(逾202億港元)。



永利度假村集團始創人史提芬永利涉性侵案，麻省博彩委員會早前就事件展開聆訊，並且在上月30日公布結果，向該公司罰款3,500萬美元(約2.73億港元)，可保留在麻省的博彩牌照。



市場憂慮中美貿易戰會對在澳門有大量投資的美資賭企帶來影響，永利度假村集團股價周五下跌4.63%，收報121.42美元；美高梅國際酒店集團則下跌2.41%，收報25.89美元。

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