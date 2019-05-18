OPEC+減產幅度增　布油按周升2%

外電報道，4月石油輸出國組織及盟國(OPEC+)的減產協議執行率為150%，即較3月減產幅度更大，當時的執行率為139%。



另外，據油船數據和業內人士消息，在美國取消對伊朗制裁豁免後，5月伊朗原油出口降至50萬桶/日，甚至更低的水平。



兩位業界人士表示，5月截至目前，伊朗原油出口介乎25萬至50萬/日。Refinitiv Eikon數據顯示，原油出貨量25萬桶/日；原油、冷凝油(輕質油)的出口量約40萬桶/日。大部分原油流向亞洲。



紐約期油收報每桶62.76美元，跌0.11美元或0.17%，按周累升1.8%。布蘭特期油收報每桶72.21美元，跌0.41美元或0.56%，全個星期累漲2.3%。

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