Lyft前總經理Derek Kan或出任聯儲局理事

外電引述消息報道，美國白宮考慮讓Derek Kan出任美國聯儲局理事，Derek Kan目前在特朗普政府擔任交通政策部副部長。



Derek Kan是交通部長Elaine Chao的高級顧問。據美國交通部網站，Derek Kan在斯坦福大學獲得工商管理碩士學位，並在倫敦經濟學院修讀經濟史。2017年以來，他曾擔任美國國家鐵路客運公司(Amtrak)的董事會成員和叫車服務公司Lyft的總經理。



交通部表示，目前Kan負責協調交通部長的預算和制訂政策。另外，他於早期曾任參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)的顧問，以及參議院共和黨政策委員會的首席經濟學家。

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