官媒奏響貨幣戰　每百港元兌人仔或見95？

中美貿易緊張局勢未消，戰意已蔓延至貨幣匯率！內地官媒表示，北京已做好全面準備應對貨幣戰爭，隨即觸發市場對人民幣貶值疑慮，拖累離岸人民幣周五(17日)急瀉，跌穿6.94兌每美元關口。外電其後引述中國人民銀行消息稱，現階段將力守人民幣7算大關，加上市傳中資行入市撐匯價，以期望市場重拾信心。



內地官媒發表態度強硬的評論文章，直指若美國透過推低美元匯價，向中國發動貨幣戰爭，內地會保持冷靜，但不代表不會反擊。中國已採取行動加強金融體系穩定，待有需要時可利用更加靈活的政策向美國還擊。



周五人民幣中間價低開171點子後，該消息拖累匯價進一步下挫，在岸人民幣收跌317點子，至6.9138；離岸人民幣兌每美元周五低見6.9491，即每百港元兌88.53元人民幣。



事實上，本周離岸人民幣累計貶值達1.58%，已抵銷去年初至今的所有升幅，而且波動性亦顯著上揚。據東網記者直擊訪問，有找換店負責人對人民幣持續貶值表示擔憂，坦言不想換入太多人民幣，以免「蝕匯價」，更明言「唔敢坐貨」，會將向客戶兌換所得的人民幣存貨盡快平盤，務求「日日清」。



儘管周五傳出有至少一間中資大行，積極拋售美元以支撐人民幣匯價，但市場對貨幣戰爭的憂慮情緒急升，有外電午後引述人民銀行內部消息人士「出口術」，表明將利用匯率干預及貨幣政策工具，確保人民幣匯價，不會急速跌穿「7算」心理關口。



相關消息人士解釋，雖然人民幣貶值有助減輕被美國加徵關稅的影響，惟匯價一旦跌穿該心理關口，將打擊市場對人民幣的信心，並導致資金外流。



麥格理大中華區首席經濟學家胡偉俊對人民幣走勢審慎樂觀，指內地未見外資大規模流出情況，又認為內地將推出刺激政策穩定經濟，預計中美於年內仍有機會達成協議，人民幣兌每美元年內將在6.5至6.9的水平波動。



至於人民幣進一步貶值風險，仍要視乎美國貿易戰招數。彭博引述花旗銀行估算，若美國對中國餘下貨品加徵10%關稅，人民幣需要貶值至7.3，以對沖中國所受影響，但出於金融穩定、資金流及外匯儲備的考慮，人民幣在6月底的G20峰會前，跌穿七算的機會不大。



人民幣大淡友德意志銀行更發表報告，認為美國最近向總值2,000億美元的中國貨加徵25%關稅，足以讓人民幣跌至7.1水平，若再對其餘3,000億美元的中國貨加徵10%關稅，人民幣將貶值至7.4，意味屆時每百港元可兌94.87元人民幣。

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