1周10大驚奇：好驚貿戰？異象預言股市未絕望

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月，雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日已預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)，直到5月3日都看好股市。



不過，美國總統特朗普在5月5日(周日)突然將中美貿易戰升級，令環球股市應驗「丁蟹效應」，惟異象上周仍預言不用太擔心，本周繼續認為不用太驚，何解？



【1、異象：往績預言股市難「六絕」 本周或已見底】

鑒於中美貿易戰升級，美股周一(5月13日)冧市，道指及標指瀉逾2%，納指更大挫逾3%，市場一度陷入恐慌之中，歷史又怎預測呢？結果可能對投資者帶來少許安慰！



數據顯示，美股過去10年「牛市」當中，標指如果在周一大跌逾2%，周二能反彈的話，當周100%能以升市作結，而且短期內100%不會跌穿周一底部太多，更可能「升到你唔信」。(本文附圖一)



專門以史為鑑的研究機構Bespoke Investment Group發表數據，自2009年3月以來，標指有12次在星期一跌幅超過2%或以上，翌日反彈的話，當周餘下時間(即周二至周五)100%會錄得升幅。



換言之，美股極有機會在周二至周五(5月14至17日)期間升市，截至周四已累升約2.27%，周五走勢關鍵。如果能保得住升幅，大有可能預示今年沒有「六絕」，投資者可作參考。



【2、異象：Apple股價預示中美會有好消息？】

除了上述異象，受累於中美貿易戰升級及特朗普封殺華為，蘋果公司(Apple Inc.)股價已較由去年高位累瀉兩成，惟美股著名分析員、Mill Tabak股票分析師Matt Maley表示，這反而預示着巨大升浪的開端，原因是股價雖然大跌，但無礙50天線升穿200天線，形成「終極黃金交叉」！



他說：「該股出現了終極黃金交叉，往績特別利好，因今次美股踏入牛市以來，只出現過3次，分別是2009年、2013年，以及2016年。在出現後，蘋果公司股價分別累飆5.4倍、1.1倍，以及1.3倍，才短線見頂。以2016年為例，該股之後反覆升至2018年10月。」因此，他認為，該指標正告訴投資者一個好消息。



若真的如此，又是否預示着中美很快就達成貿易協議，令股市再次步入升浪？



【3、好驚貿戰？特朗普都唔想全球開打】

眾所周知，特朗普十分注意股市升跌，在加深中美貿易衝突後，市場轉而憂慮美國商務部長羅斯上周表示，特朗普會於5月18日(周六)前就汽車關稅作出決定。一旦開徵，股市更受壓。



就此，外國傳媒周三(15日)引述4位消息人士透露，鑒於不想擴大全球貿易衝突，特朗普打算延遲決定汽車關稅，時間最多押後6個月或180日。消息傳出後，美股立即止跌回升，可想而知市場根本不想看到貿易戰。



Axioma行政總裁Christoph Schon警告，如果特朗普落實開徵汽車關稅，德國股市將暴跌冧最多6%，汽車及相關零件股份勢直插最多12%。冧市時間可持續3個交易日，或5至10日。由於出口佔德國整體經濟增長比重達47%，一旦與美國爆發貿易戰，形勢將頓時變得極之不妙。



美銀美林策略師David Hauner則形容，特朗普政府猶如「特洛伊木馬」(即木馬屠城記裏，希臘軍隊在特洛伊戰爭中，用來攻破城池的那匹木馬)，其實際目標極有可能是迫使歐盟開放農產品市場，而不是針對汽車。美國農民正正是特朗普的「票倉」。



根據美國貿易代表辦公室(USTR)數據顯示，去年美國自歐盟進口的農產品總額約239億美元；而美國對歐盟出口的農產品總額約135億美元。整體來看，去年美國對歐盟的貿易逆差為1,693億美元，按年增加11.8%。



【4、好驚貿戰？「神準」美股大好友睇死特朗普】

事實上，目前有殿堂級市場人士認為特朗普不樂意見到股災。「神準」美股大好友、自2009年以來不斷估中道指走勢、2015年8月及2016年初大跌市仍處變不驚、直至今年仍堅信「牛市」的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)本周表示，特朗普需要與中國達成貿易協議，因2020年連任前景依賴於股市和經濟強勁。



他說：「特朗普不能承受任何冧市，他自己是知道的，相信他的政治顧問也清楚。過去一年，股市不能低於我們所想的，經濟亦已變得更好。因此，往後就取決於特朗普與中國達成協議。」



西格爾又說：「股市目前想見到解決方案，不要忘記，股市一開始就不想見到貿易戰，讓我們不要搖動一艘順暢的船。」他早已表示，一旦中美貿易談判有任何差池，股市將要大跌10至20%。



他如今說：「如果特朗普繼續向中國施壓，股市將繼續反映相關行為。」他又打比喻謂，你可以從失敗中取得勝利，沒有人會真正看細節，特朗普是可以透過不斷「出口術」作出欺壓，而最終與中國達成馬馬虎虎的協議。



【5、好驚貿戰？內地官媒連發「多字真言」若外媒關注】

提起貿易戰，本周中美皆「叫陣」！內地方面，繼周二(5月14日)刊出了一張圖片，寫了：「談，可以！打，奉陪！欺，妄想！」並稱「這，就是中國態度！」惹來了外媒廣泛報道後，周三(15日)再刊出「24字真言」，寫道：「中國經濟，韌性十足！中國經濟，潛力巨大！中國經濟，信心滿滿！」



其解釋是首季經濟按年增長6.4%；逾4億中等收入群體的購買力；成為唯一被國際貨幣基金組織(IMF)上調今年增長預期的主要經濟體。(附圖二)



周二的詞句(附圖三)已被外國傳媒翻譯為：



「Negotiate, sure！(談，可以)」

「Fight, anytime！(打，奉陪！)」

「Bully us, wishful thinking！(欺，妄想！)」

「This, is China’s attitude！(這，就是中國態度！)」



足見外國媒體十分注視中國的回應。



【6、好驚貿戰？經濟顧問唔似撐特朗普...】

內地本周除了上述「真言」，官方媒體也寫下多篇強硬文章。美國方面，就似乎出現內部分歧，被當地媒體廣泛質疑！事緣美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)周日(5月12日)表示，美國加徵中國進口貨品關稅是「雙方都有損失」。其言論與總統特朗普「純粹中方損失」大有差別，因而被媒體廣泛關注。



有美國媒體認為，庫德洛過往言論與特朗普一致，今次是罕見有矛盾！意味着特朗普的行動沒有取得白宮官員們一致共識。最致命的是，庫德洛是特朗普的「首席經濟顧問」，換言之，連最主要的財金官員也不撐特朗普。



另外，特朗普本周亦忽冷忽熱，似乎抱樂觀態度。他周二(14日)在白宮舉行的活動中說：「若中美貿易談判能成功，3至4周內就會讓外界知道。」他又稱，中國報復措施「沒甚麼大不了」，將於6月底舉行的20國集團(G20)會議中，與中國領導人會晤，溝通貿易事宜。



【7、好驚貿戰？社交媒體成為股市「武器」】

講起特朗普，他本周在社交媒體Twitter帳戶留下對中國貿易戰的言論數量可謂破紀錄，而且愈講愈重複，成為了全球股市「武器」！中方也不禁示弱，本周有一條留言，就震散了波音股價！



事緣內地官媒周一(5月13日)透過Twitter留言警告：「中國可能停止採購美國農業和能源產品，減少波音訂單，限制美國的服務貿易。」隨即拖累波音股價周一(13日)瀉至4個月低位。



事實上，除了訂單外，中國也有其他方式可向波音施壓，例如3月10日埃塞俄比亞「空難」發生數小時後，在取得飛行數據和錄音前，中國就成為首個宣布停飛波音737 Max的國家。



【8、好驚貿戰？基金「備戰」程度勁過08年金融海嘯】

中美貿易戰升級，固然觸動市場神經。美銀美林本周公布的最新基金經理調查顯示，鑒於貿易緊張局勢惡化，基金經理已開始為未來3個月股市大跌做準備。今次調查於5月3日至9日進行，共採訪了250名基金經理。



調查顯示，有34%受訪者已採取避險策略，預防股市大挫，為有調查以來最高水平，較2008年金融危機時更高。相比之下，去年第4季股市大跌時，基金經理未有如此準備。



調查又顯示，基金經理對全球股票配置減少了6個百分點，淨「超配」降至11%。與此同時，他們也開始為經濟衰退風險上升、美國聯儲局減息、美國10年期債息跌穿2厘、人民幣兌每美元跌穿7算，以及標指跌穿2,600點等作出準備。



值得注意的是，他們持有的現金比例為4.6%。由於未高於5%的「相反信號」，意味目前不是一般散戶的入市時機，因根據往績，他們持有愈多現金，才是股市見底的確信指標之一。不過，由於該比例又未至於低過4.5%，亦反映基金未處於亢奮狀態，股市難以失控地大冧。



儘管他們態度保守，但仍有多達2/3受訪大戶預計，要直到2020年下半年或之後，才會出現全球經濟衰退。被問及標指要跌到甚麼水平才能令聯儲局減息？受訪者多數預計是2,350點。



【9、好驚貿戰？留意日圓匯價未來兩周或再升】

既然基金大戶有部署，作為避險資產的日圓匯價當然會受牽連，打算短期內去日本旅遊又要注意！有大行估未來兩周日圓兌每美元或升至107.25，即每百日圓兌港元或升見7.3水平。



數據顯示，自特朗普5月5日將中美貿易戰升級後，日圓已累漲逾2%！未計任何交易費用，原本100港元能兌約1,423日圓，短短逾一周就降至僅兌1,390日圓。目前市場高度關注日圓兌每美元109關口能否穩住。



根據日本央行調查，當地企業2019年預期匯率為1美元兌108.87日圓；大型投資銀行巴克萊則預測，日圓仍將升值至108.5左右。



另一大行花旗更警告，日圓是有機會升至今年1月初「閃崩」水平。到今年底，日圓兌每美元恐再升逾5%，至大約104水平。該行更稱，博日圓匯價上升是貿易戰中短期獲利的首選，料日圓兌每美元有望在未來兩周升至107.25，即每百日圓兌港元或升見7.3水平。



【10、好驚貿戰？人口危機更大鑊 而且已逼近】

最後分享一下「人口危機」，相信較貿易戰更值得關注，它關乎長線投資前景。美國官方本周公布，2018年出生人口數降至32年新低，只有大約378.8萬嬰兒出生，按年再減2%，為連續第4年下滑，並創1986年以來最低。數字令一眾經濟學家大感驚訝，因他們預計隨着經濟改善，人們應更願意生育，目前數據反而更能證實「人口危機」來得更迫切！



數據顯示，每名女性的生育率亦按年跌2%，至僅1.7名嬰兒，計及男女2人，意味着新一代的人口不能完全取代上一輩。究竟是女性延遲生育抑或完全不想生育，數據不能清晰地反映，但只要趨勢持續，美國將面臨勞動力短缺，尤其是照顧老人的問題。



美國新罕布什爾大學資深人口統計學家Kenneth M. Johnson表示，一直期望嬰兒出生率會上升，但結果沒有，目前有大量幼稚園課室已空置，只是報告沒有提及。



事實上，隨着中美貿易戰升級，市場開始憂慮兩國各走各路，形成「經濟冷戰」。惟聯合國最新數據也顯示，世界老年人口史上首次超過幼童，凸顯未來勞動力及消費力將被削弱，環球根本沒有本錢崩分離析，意氣用事只會礙及產業鏈效益，推高成本，令民眾更不願生育，造成惡性循環。



聯合國數據指出，截至去年底，全球65歲以上人口已超過5歲以下幼童，前者大約有7.05億人，而0到4歲約有6.8億人。若趨勢持續，最年長和最年幼兩組人口之間的差距直到2050年都會不斷擴大，屆時老年人口恐高出兩倍有多。當中最主要原因是人類愈來愈長壽，惟出生率由1960年每名女性生育近5個孩子，跌到目前僅約2.4個，所有經濟大國都面對青黃不接的難題。



以中國為例，官方已預計最快10年後人口見頂回落，早前有研究機構更估算2023年前發生，主因是數據顯示，即使內地在2016年全面放寬「一孩政策」，容許家庭養育兩名小孩，惟去年每1,000名女性當中，只有43.9名嬰孩，明顯低於2015年的45.6名及2016年的49.9名，總出生率更按年大跌12%，切切實實證明內地家庭對孩子需求沒有被抑壓，不少夫婦顯然不想養育多名小孩。



除了中美，包括日、韓、台的整個北亞都面對類似難題，而北亞佔據着全球約35%工業生產，雖然未來絕大部分低端工種勢搬遷至孟加拉和越南等，惟該些地區生產力有限，難以滿足環球龐大需求。若中美打經濟冷戰，換來的不僅是兩敗俱傷，長遠由於人口老化加劇令經濟活力及創新力下降，想走回全球化的道路將甚艱難，情況與上世紀美蘇冷戰時全球人口仍年輕截然不同，更何況目前已沒有正「沉睡」而未開發的大國。



可以想像的是，嬰兒及兒童產品將首當其衝，之後是教育，再一環扣一環到消費市場，企業將處於「零和遊戲」，而不再是「蛋糕愈做愈大」，就業市場競爭會愈趨激烈。



在全球經濟大國皆面臨人口危機下，各國政府更應設法合作共贏，透過全球化壓低產業鏈成本，而非分道揚鑣，礙及經濟活力，造成難以彌補的災難。

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