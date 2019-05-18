【塞錢入你袋】新居屋錦暉苑景觀有幾正？即睇實況！

無敵海景並非私樓專利！最新一期居屋當中，馬鞍山錦暉苑位處臨海，有不少單位可望擁有開揚景觀，高層單位更預料可遠眺城門河至科學園一帶景觀。



錦暉苑提供735伙，實用面積由約275至456方呎，市價計59折後，預計售價由156萬至348萬港元，折實平均呎價約7,180元，項目預期於2020年10月底落成。



不過置業除了景觀外，附近環境、交通以至消閒配套亦都相當重要。今集《塞錢入你袋》就帶大家實地考察，了解屋苑配套是否跟景觀一樣吸引！



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