首4個月一手私宅註冊量創近15年同期新高

香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料，今年首4個月一手私宅錄得8,115宗註冊，按年增約66.5%，並創近15年的按年同期新高；涉及註冊金額約891.5億港元，按年升約29.1%，為按年同期新高。



在首4個月，價值1,000萬元或以下一手私宅註冊錄5,469宗，按年增加約88.8%；涉及註冊金額約365.2億元，按年升約78.2%。價值1,000萬以上至2,000萬元物業錄2,182宗註冊，按年增加約65.8%；涉及註冊金額按年升約58.8，至%約288.2億元%。



另外，價值2,000萬元以上物業註冊量按年跌近30%，至464宗；涉及註冊金額亦按年跌約21.7%至約238億元。



按項目計，期內以觀塘凱匯註冊量最多，錄1,584宗；大埔天鑽錄904宗，排名居次；將軍澳LP6錄622宗註冊，排名第3位。

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