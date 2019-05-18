一周專家樓評：貿戰會否震散樓價？3大因素繼續撐市？

近月樓市熾熱，樓價指數逼近去年高峰，再創新高似乎勢在必行！有樓人士眼見資產增值，自然不亦樂乎；無殼蝸牛則寄望中美貿易戰阻止樓價繼續攀升。中美貿易戰與全港市民利益息息相關，但貿戰持續，是否真的會波及樓市，甚至令樓價掉頭回落？不如睇一睇專家如何分析！



全個星期嘅專家樓評，喺度一次過睇晒！想睇埋片嘅話，記得click入埋以下連結啦！



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【張翹楚】：貿易戰對樓價有何影響？

睇片→ http://bit.ly/2Jrtjee



網上流傳着中美貿易戰下，美方要求達成談判共識的條件非常苛刻，雖然無法證實內容孰真孰假，但肯定的是中美貿易戰不是一個過渡性問題，往後依然會不斷發生，原因是美國與中國的貿易逆差自中國於2001年進入世貿(WTO)後，由830億美元擴大至上年度的4,192億美元。



香港作為外向型經濟，加上作為全球五大的物流港，首當其衝將會是進出口業務，當航運與物流業務受影響，物流倉儲物業也會受拖累。其次，受影響的是涉及中國原材料或組裝的產品，如電子產品及衣飾產品，這一波會間接影響中、高端零售物業，連帶影響相關業務的附屬辦公室及後勤辦公室中的人手需求，從而影響二線地區的甲級寫字樓市場。到最後，若然整體經濟沒有起色，導致大幅裁員，那當然連一般住宅物業也會受波及。



在這個資訊發達的年代，投資者對市場變化十分敏感，但按以上分析，一般住宅物業因是市民的基礎生活需要，加上本港住宅供應短缺，未到最後一步也不會輕易令住戶賤價而沽，因此千萬別一時衝動撻訂或沽出自住單位，否則短期不利消息過後反彈，就後悔莫及，況且貿易戰這類不利消息將會變成新常態，預料市場的波動反應將愈見減慢。



泓亮諮詢及評估董事總經理 張翹楚



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【汪敦敬】：貿易戰會否令樓價回落？

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嘩！貿易戰今次真的打了！香港樓市會如何？各位將會見到甚麼眾生相？遲些樓價會否調整？調整之後又會否回升？之後會否有很多人轉軚？



其實各位毋須理會市場氣氛的變化，因為事實發展與市場氣氛往往是沒有關聯。通常遇到消息上的衝擊，市場會有3個階段的反應：



第1個階段：「冇料到」，繼續原定的立場，這個階段似乎已經過去了。第2個階段：「唔出聲」，不置可否，兩邊都保留。第3個階段：大部分人逐漸轉軚，相信去年年尾各位都見不少相關例子了！



筆者是講真話的，所以會繼續分享自己的理論。類似貿易戰如此大的衝擊，各位應該要預樓市的氣氛，甚至上升的節奏都很可能會被影響，但無論如何，市場都會Back To Basics，即重返基礎結構去發展。暫時除了「人嚇人」、「自己嚇自己」的觀點外，其實沒有實際的數據反映貿易戰加劇會影響樓市的上升趨勢，負面因素既然有人講，那麼筆者就提醒各位今年下半年可能出現的利好因素。



第一：現時香港仍然處於連續4個月的資金上升趨勢，即是M3(泛指總存款量)連續4個月均是破頂新高。



第二：目前市場估計聯儲局今年12月減息的機會飆升至68.1%，若12月不減息，明年1月的減息機會高達72.4%。



第三：香港的租金趨勢，如果少了人買樓，自然就會多了人租樓，今年與去年有別的是，樓價上升是因為租盤減少。



基於以上因素，你不會因為不買樓而避免到不買樓的風險，即是樓價在歇息完之後再持續上升的風險，買樓與不買樓的風險皆不能忽略。



祥益地產總裁 汪敦敬



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【劉嘉輝】：私樓落成量增加背後有因

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據政府資料顯示，未來5年的私人住宅單位落成量數字將有所上升，由2019年至2023年平均每年的落成量有約1.88萬伙；相比過去15年，即2004年至2018年平均每年的落成量1.39萬伙，大約上升35%。然而，有關數字對比1997至2003年的7年間，平均每年約2.39萬伙的落成量，則有顯著差距。

筆者認為，除單位落成量數據外，亦要留意住宅單位樓面面積，估計未來5年每年平均有約1,040萬方呎樓面落成，較過去15年平均每年有960萬方呎樓面落成量，上升約8%。



事實上，更重要的是「單位面積」，鑑於單位落成數字升幅，大幅超過樓面面積的升幅，因此每個單位的平均實際面積是減少了。筆者估計，未來5年平均每個單位面積約為550方呎，有關數字較過去15年約690方呎，將大幅減少約2成。



換言之，雖然單位數目增加，惟單位面積卻「不升反跌」。故此，新盤單位愈來愈細現象，不無道理。



美聯物業首席分析師 劉嘉輝



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【黃詠欣】：教你轉按慳息大法！

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筆者為大家分析一下，轉按能否真的做到「免息供樓」呢？現舉個實例說明，假設物業尚餘貸款額300萬港元，供款年期30年，按揭息率為2.375%，首2年利息支出為139,328元。如果只做轉按不套現，維持貸款額300萬元的話，以目前普遍銀行現金回贈有約2.1%計，現金回贈為63,000元，這個做法雖然可抵銷部分利息開支，但未能做到免息供樓。



如何減輕更多利息支出呢？方法竟然是加大貸款額！假設過去兩年物業價值已升約200萬元，如果轉按時將貸款額加大至500萬元，所得現金回贈便會增加到105,000元，同時將套現所得的200萬元(貸款額500萬減償還300萬)，存入按揭儲蓄掛勾戶口收取利息，兩年可獲利息收入為95,000元。這樣銀行現金回贈105,000元+所得利息95,000元–首兩年利息支出232,214元=兩年實際付出利息約為32,214元。



上述做法雖然仍然未做到完全免息供樓，不過相對於不做轉按下，就要付出超過13.9萬元的利息，現在則將利息支出大減至3.2萬。若然大家有更高回報的投資計劃，套現所得的200萬元更可能賺得更理想回報，隨時完全抵銷利息支出！



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣



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【李志成】：啟德商業地為何出價較保守？

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啟德跑道區日前誕生住宅地王，以超過125億港元批出，每呎地價1.96萬元，呎價創區內新高，比鄰近地皮高出約13%。事實上，地皮享有全海景景觀，屬於市區罕見的優質地皮，發展潛力可觀，預計發展豪宅項目。



而在同一星期，啟德跑道區有一幅商業地截標，規定有一定比例要發展酒店項目，截標當日收到最少5份標書。其實，商業地屬於長期投資的項目，此項目不可以拆售，亦不可以如住宅般，在樓花階段賣樓套現，回報期比較長，而且區內商業地發展未算太成熟，投資風險較高，所以發展商對區內商業項目會比較觀望，出價往往會比住宅地保守。



而今年1月份在啟德跑道的第一幅商業地皮，估值接近百億，收到9份標書，但因為投標金額未達到政府所定的底價，最終流標收場。對於市場猜測今次會否再次流標，就要視乎政府會否就實際情況，調低底價。



事實上，啟德地區位於戰略性位置，配合未來沙中線通車以及東九龍將會被打造為第二個核心商業區(CBD)，長遠而言睇好啟德區發展。



香港置業行政總裁 李志成



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