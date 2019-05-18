貿戰升級：美擬發臨時許可證　暫時縮減對華為限制

美國將中國科技龍頭企業華為及其70個附屬機構列入黑名單，在未獲美國政府批准前，美國供應商不能向其提供零部件。不過外媒周五(17日)引述美國商務部發言人指，華府有意於短期內發出臨時許可證，暫時放寬有關的限制，以維持美國部分地區網絡營運的穩定性。



英媒報道，該項措施主要是讓使用華為設備的美國公司和個人，可維持通訊網絡和設備可靠性，並有時間去轉換設備。據悉，許可證有效期為90日，但不適用於美國客戶和華為的新交易。



上述臨時措施的受惠者，包括懷俄明州及俄勒岡州東部的人口稀少地區。上述州份的互聯網和流動電話服務供應商，近年向華為購入網絡設備。華為發言人未對報道置評。



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