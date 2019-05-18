貿戰升級：華為促亞洲供應商維持供貨

美國政府出手封殺華為，禁止其與美國企業進行交易，令華為在零部件採購及技術應用方面遇上前所未有的艱辛。日本媒體報道，華為已促請亞洲的供應商在禁令生效後繼續向該公司供貨。



據報台積電正在評估美國禁令期間，暫時仍會向華為供貨；而為華為供應屏幕的奇美電子亦預計供應安排暫時沒有變動。



據日媒的統計，華為的70家主要供應商中，約60%都是總部設於亞洲的企業；其中，排名前10的供應商，亦多為亞洲企業；而台灣科技巨企台積電，正是華為在亞洲的主要零部件供應商。面對iPhone的銷售疲弱，華為的訂單原本是台積電的「及時雨」，但現在可能因封殺而大為失算。



若以華為的採購金額計算，受影響更大的亞洲企業可能是台灣鴻海集團，皆因該公司旗下的富士康工業互聯網，是華為採購金額佔比最大的亞洲區供應商，約佔10%。該公司其中一個主要業務是組裝通信設備，而面向華為的訂單就佔其營收高達一成。



事實上，在中美貿戰夾縫中的鴻海集團，已經因iPhone銷售低迷而響起警號，現在華為被封殺，更令其雪上加霜。



資料顯示，華為在去年的智能手機出貨量約2.06億部，加上5G通信設備等，其每年在晶片及其他零部件上的採購金額高達7萬億日圓(約4,993億港元)。



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