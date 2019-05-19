陳鳳珠：觀望中美關係　大市走勢波動

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，美國尚未落實就額外3,250億美元的內地貨品加徵關稅，但繼續出口術威脅內地，並將中國電訊商華為等企業列入制裁黑名單；估計貿易戰持續升溫，市場觀望氣氛濃厚，料大市將呈上落市格局。



早前美國發表了涵蓋3,000億美元的內地進口貨品清單，當中包括手機、電視等，倘若落實關稅，將全面覆蓋內地進口的商品。其實附加的關稅最終由美國企業繳交，而企業會將上升的成本轉嫁予消費者，不利當地企業盈利及消費。美國的最終目的希望削弱內地的生產力，但美國企業不容易將生產線遷移或轉至其他供應商，故當地企業將要承受關稅的壓力。而計及訂單至製造及運輸等時間，估計加徵關稅或會延後數月才會反映在最終消費價格上。



內地於美國宣布加徵關稅後作出反擊，並會於6月1日起對已加徵關稅的600億美元美國商品分別加徵25%、20%或10%的關稅。其實，內地或可停止購買美國的農產品或能源產品，以回應美國的行為，而內地於3月份已減持美國國債104億美元，但仍為美國的最大債權國，若內地拋售美債來推低債券價格，將可影響美國政府的財政狀況。惟估計內地未需要以拋售美債來報復，並會視乎美國的態度才作出回應。



另一方面，內地的4月份經濟數據普遍遜市場預期，4月全國規模以上工業增加值按年增長5.4%，增速按月回落3.1個百分點，但主要因4月增值稅下調，導致企業將生產活動提前至3月完成所致；而首4個月的工業增加值則按年上升6.2%。另外，首4個月的固定資產投資按年增加6.1%至15.6萬億元人民幣，同期社會消費品零售總額按年增加7.2%至3.1萬億元人民幣，增速為16年來最低。



首季的經濟增長理想，但4月份的經濟增速或有機會略為回落，而受到貿易戰升級影響，估計未來經濟或會呈下行壓力，預料內地或會推出更多扶持措施。



不過，國統局表示今年首4個月的商品房銷售額按年上升8.1%至3.9萬億元人民幣，其中住宅銷售額增加10.6%，顯示內地的樓市仍然穩定上升。



東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)

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