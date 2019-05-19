曜熊理財：環球基金勢危

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄中表示，隨着貿易戰開打，以致全球貿易量大跌，直逼2008年金融危機後的慘狀，為全球經濟帶來更大壓力，增長乏力。2012至2018年世界貿易增長率平均僅為危機前20年平均年增長率的一半。



全球貿易戰的影響開始顯現，貿易額從去年底開始急速下降。世界貿易組織在今年4月報告，將今年全球貿易增長預期由3.7%大幅下調至2.6%。預計今明兩年全球貿易增長仍將面臨巨大壓力。



貿易增長動力不足，進一步拖累全球經濟增長。最新公布資料顯示，今年4月，美國零售額意外下滑，而工廠產出錄得4個月以來第3次下降。與此同時，在歐洲，儘管德國經濟在第1季度走出了停滯狀態，增長0.4%，但分析認為在製造業衰退的背景下，前景依然脆弱。



在貿易戰下，人民幣連續下跌，未來是不是大跌，要視中國政府的政策，如中國會否決定利用人民幣匯率來對抗關稅，則人民幣有可能大幅貶值。不過，中國政府目前未有採取有關策略，仍能保持貨幣匯率穩定，支持人民幣匯率在合理的均衡水平。雖然中港股市反應比之前冷靜，但長遠基本因素轉差。



特朗普進一步加大中國關稅，全球股市大幅波動，環球基金勢危，現在環球股市易跌難升，未來股市下跌為正常。從實際資料來看，投資者將持續逃離股市。資料顯示，投資者已經連續半年減持股票，短期內，仍以手持現金最理想，避免不必要風險。

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