鄺民彬：投資者要提防走資風險

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易問題繼續困擾大市，美國繼對中國出口至美國的2,000億美元商品關稅由10%上調至25%外，亦計劃對另外約3,000億美元中國貨品加徵關稅。



同時，中國亦宣布對600億美元美國出口到中國的商品實施報復性關稅，拖累環球市場一度大幅動盪。不過，由於近期中美的經濟數據已不如首季強勁，若貿易戰持續或再惡化，將對經濟前景造成更大影響，為兩國均不想出現的局面，加上中美元首亦將在下個月的20國集團峰會上會面，料未來談判仍會繼續，徹底破裂的機會不高，目前仍不用過於悲觀。



中國4月的社會消費品零售總額按年升7.2%，增速為2003年5月以來的最低。同時，全國固定資產投資及規模以上工業增加值於4月份的增幅均較3月有所回落，而具經濟活動前瞻性的內地發電量於4月份的增速亦較3月減少1.6%，反映整體經濟復甦勢頭不穩，仍有再次探底的可能。



另一方面，人民幣匯價亦見回落，除受累貿易問題外，經濟數據疲弱令人行降準及減息的預期升溫，或將令人民幣匯價繼續受壓，投資者需提防走資風險。



由上月高位計起，A股已累跌近10%，若中央落實加大經濟刺激措施規模，將有有利提升市場氣氛，為A股帶來反彈機遇。



另外， MSCI宣布將把A股的納入因子從5%提升至10%，市場料擴容可能帶來約1,600億至2,000億元人民幣的增量資金，亦為A股表現帶來一定支持。



港股方面，雖然恒指於100天線附近上落，但10天線已跌穿50天線，加上MACD維持弱勢，而且交投量不足，料短線仍難有表現，繼續受制於10天線水平(約28,900點)，而27,500點則為主要支持位。



凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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