葉尚志：港股向下尋底方向未變

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，經歷了上周的急跌後，港股在28,000點水平呈現反覆喘定的迹象，但是市場謹慎觀望氣氛未散，中美貿易戰的消息依然是聚焦點。



目前，恒指已從30,000點水平、回跌至28,000點水平，調整幅度達到2,000點，並且回吐了年內的累漲幅度接近有50%。因此，雖然港股目前仍未可扭轉調整尋底格局，但相信在27,600至28,000點會有承接力。



中金公司(03908)在4月份開始從高位掉頭回整，並且在5月份受到A股跌勢影響，加劇調整幅度，但是股價經歷深度調整後，估值吸引力再次浮現，預期在MSCI和富時指數即將逐步增納A股、以及科創板開通時間愈行愈近的情況下，中資券商股在完成調整後，將可再次獲得市場的關注。



事實上，中金公司也公布了截至今年3月底止的首季業績，期內純利錄得9.09億元人民幣，按年增長了有27.7%，業績表現理想、符合預期，現時動態市盈率在12倍以下、市帳率1.5倍，以行業龍頭來說，估值合理具有吸引力，建議可於現水平趁低吸納，止蝕於14元，目標看22.8元。