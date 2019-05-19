鄭勤龍：黃金宜逢低吸納

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，日前美國調高價值2,000億美元中國貨關稅稅率至25%，中國亦推出反制措施，宣布將於6月1日起向已加徵關稅的600億美元美國進口商品調高部分關稅稅率，其中近2,500項商品稅率達25%。雖然據美國總統特朗普表示，中美貿易談判並沒有破裂，並形容兩國的貿易戰是「小爭吵」，因此近日市場對貿易戰的憂慮亦有所紓緩，但在避險情緒驅使下，黃金作為避險資產的吸引力卻再被關注。



一般來說，黃金和美元帶有此消彼長的互動關係，然而在此輪的中美貿易爭端中，美元的走勢並沒有像2018年貿易摩擦初期般明顯呈強。摩根士丹利分析師表示，隨着貿易緊張局勢加劇，削弱美國經濟且拖累美元，黃金將成為一種具有吸引力的避險資產，而且收益率曲線倒掛和投資者悲觀情緒加劇亦將打壓美元，進而推高金價。



除此之外，另外一個能夠影響黃金走勢是息口的走向，特朗普日前再度發推文向聯儲局施壓，指中國向市場注入大量資金，並很大機會減息，因此，他認為只要得到聯儲局的減息配合，美國便會打嬴這場仗。



RJO Futures資深市場分析師Phil Streible亦表示，如果股市進一步下跌，聯儲局可能傾向於抑制升息，甚至降息。摩根士丹利分析師還補充稱，美國與歐洲的貿易爭端可能會迫使聯儲局降息。根據芝加哥商品交易所(CME)的聯儲局觀察工具，市場預期該局在今年底前降息的可能性超過70%。



據新債王Gundlach稱，美國未來兩年衰退的概率極高，目前美國的GDP很大程度由天量信貸驅動，GDP增長幾乎完全依賴國債、公司債和抵押債券，經濟的增長，僅僅是債務的增長而已。新債王預計，美股在今年某時將會轉為負收益，年底收益甚微。他認為美國股債都將面臨震盪格局，而他仍然青睞黃金。



從玄學分析，黃金五行屬金，踏入立夏後火旺或抑壓黃金走勢，然而到了立秋後，金五行會轉旺而有利黃金的走勢，因此無論中美貿易的爭端能否在短期順利解決，避險情緒對金價的影響只屬短期，能改變中長期黃金價格的根本卻在於經濟實際表現，因此在美元及息口的預期走勢下，黃金仍然具有逢低吸納的投資價值。

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