陳健豪：人民幣G20會議前7算守得住

艾德證券期貨董事總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易問題繼續成為市場關注焦點，雖然雙方會面後同意繼續談判，惟同時不欲讓步，不斷互相增加關稅，但雙方的言論又令市場有一刻憧憬仍有談判空間。



例如中國將實施關稅日期定在6月1日，加上中國徵稅範圍遠比美國少，似反映中國表現已相當克制；而美國總統特朗普指會在6月底的G20會議與中國國家主席習近平會面、又指跟中國的貿易談判正取得進展，言論似為市場緊張氣氛降溫，也似為急跌的美股提供喘息空間。



市場則吹無定向風，跟隨這股氣氛隨時轉向。不過，普遍來說，外匯市場美匯指數仍在97.5水平上落，但匯市就明顯分為兩大陣營：與中國概念相關的如人民幣、澳元、紐元等處於弱勢；而日圓及黃金則受惠於避險情緒而處於強勢。



事實上，大家都知道一旦貿易摩擦升溫，乃損人不利己，由於兩國屬環球經濟火車頭，自然對環球經濟不利，乃一個雙輸局面，只看今年初至今的首4個月表現，中美貿易額下降了11.2%，其中對美國出口下降4.8%，由美國進口下降26.8%，一旦中美關係轉差對美元同樣沒有好處，難以成為美元大升的理據。難怪評級機構穆迪又警告，明年美國經濟可能受中美貿易而衰退，也難免令市場憧憬聯儲局在年尾仍然維持減息的預期。據美國芝商所的Fed Watch指標反映，12月份聯儲局維持利率不變機會只有26.1%，而73.9%都指向聯儲局需要減息，其中有6.9%更指減息幅度高達0.75%。當然這個指標隨着市況發展而隨時改變，不過就反映目前市場情緒有多悲觀。



當然，有傳中國或會以減少買入美債或讓人民幣貶值來應對中美貿易戰，本來人民幣今年乃兌美元保持升值的外幣，於2月底開始更在強勢6.7水平開始整固，不過自傳出特朗普變臉後，美元兌人民幣就即時從6.7水平急升至6.9水平，難免令市場擔心人民幣會否再次測試重要心理關口7算。他認為，以貶值應對不一定是好方法，尤其一旦跌穿此重要心理關口，會否觸發信心危機令資金外流及走資風險，此時此刻人行或需先穩住7算，在G20會議前失守機會不高，跌穿7算或將反映雙方談判破裂的結果。

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