鄺紫珊：股市動盪　高評級債券資產可望抗跌

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易戰升溫，讓恐慌指數急升。由於中美雙方短時間內難以達成共同都滿意的結果，在市場缺乏明確方向下，金融市場震盪在所難免，建議投資者採取多元化分散策略，可考慮布局受貿易戰衝擊較低的資產，以減低整體投資組合的波動風險。



若投資者較難承受市場的沒方向性及擔心下行風險，建議採取多元化分散策略布局，估計短期市場仍受消息事件影響，投資者除留意整體基本面發展，也可考慮調整配置。事實上，中美談判不是完全悲觀，但全球貿易或多或少受影響，若市場持續修正，建議可適當部署較高評級的債券資產，以提升投資組合對抗下跌的風險。



中美貿易戰很可能讓中國今年經濟增長率下滑0.3至0.5個百分點，隨着企業信心下滑，也可能引致投資收縮，進而影響供應鏈及採購調整，尤其是屬於低技術及著重勞動力的企業，很大機會因為貿易戰而倒閉及被淘汰；相反具高技術產能的行業，如人工智能、生物科技、雲端技術等新經濟題材，仍有較強優勢。而生產供應鏈移轉，可吸引更多企業直接投資東協國家。



雖然中國股市成為重災區，但仍看好A股未來持續受惠中國經濟發展，新經濟的增長題材，仍是優勝於舊經濟相關類股，故看好長期結構增長性高的產業。在A股的選股上，較看好優質醫療保健股、具有品牌優勢且盈利能力較高的核心消費品 ; 而科技行業，軟件產業也優於硬件。除了受中美貿易的外在因素影響較低，最重要是企業的增長動力很大程度也是來自中國內需市場。以手機市場為例，以往iPhone成為國內市場的寵兒，隨着華為手機在款式及功能上已追近，甚至在功能上已超越蘋果公司，華為手機的成功足以體現其在中國內需市場的佔有率。



隨着市場波動性上升，也可選擇與傳統股票資產關連性低的投資類別，如全球高收益債、海外學生宿舍收租定息收益投資、海外酒店固定收益等，務求以多元化組合分散風險。

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