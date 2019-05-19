御峰理財：股東權益回報率隱含真實資訊？

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，投資者分析企業時，企業盈利能力是關鍵因素。在眾多衡量企業盈利能力的指標當中，股東權益回報率(ROE)是最為核心的指標之一。



ROE的全寫是Return on Equity，計算方式為公司的淨利潤(Net Income)除以平均股東權益(Average Total Equity)。ROE愈高表示企業獲利能力愈強。舉例說，若某公司的股東權益為10億港元及淨利潤為2億元，則該公司的ROE為20%。一般而言，如公司的ROE長期維持在10%或以上，值得投資者多加留意。股神巴菲特要求更高，他基本上只會考慮ROE至於達到15%的公司。



雖然ROE可以衡量企業的盈利能力，但投資者更需要了解數字的背後「來源」。讀者可以利用適當杜邦分析法(Dupont System of Analysis)來一探究竟。杜邦分析法通常將ROE分解為淨利率(Net Profit Margin)、總資產周轉率(Total Asset Turnover)和財務槓桿(Financial Leverage)等3項財務指標相乘。由於美國杜邦公司最早由使用這種方法，故稱為杜邦分析法。



投資者可藉由分析每項財務指標的變動，從而明白ROE背後所隱含的更真實資訊。一間公司2017年的ROE為10%，2018年的ROE為15%。從數據看，盈利能力更強。然而根據杜邦分析法，如果該公司的淨利率下降，總資產周轉率亦下降，但財務杠杆在大幅上升，則可能存在較大的風險。因為資產可以透過增加債務而上升。



要是公司財務槓桿比率很高，並進一步發債，投資者宜了解其集資需要。香港有一間公用事業就曾大玩財技，發債派息，一邊借錢，一邊派息。坊間早有評論指出，此舉的其中一個好處是粉飾了ROE。



總而言之，世上沒有必勝指標。精明投資者除了細看數字，更要理解指標背後的邏輯，避免跌進陷阱。

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