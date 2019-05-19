潘梓生：鎳價有望明顯反彈

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，特朗普在中美貿易談判當中突然反面，令過去兩周市場大幅下挫，鎳價亦不例外，加上市場憂慮不銹鋼需求，以及鎳生鐵產量提升，將減低鎳需求，令鎳價過去1個月下跌接近一成。



不過，鎳價急跌過後，近期鎳現貨需求有大幅回升迹象，首先，LME庫存已跌至2013年以來新低，而鎳現貨與期貨更自2017年初首次出現高水，高水程度更是2011年底以來最高，反映鎳需求已明顯回升。



貿易戰方面，現時市場開始轉移焦點至6月底在大阪舉行的G20峰會，屆時習特會將成貿易戰的重要指標。雖然中美已互相增加關稅，但從特朗普過去1周言論可見，中美很有可能達成一部分協議，在市場已消化近期壞消息後，相信市場再急跌的風險十分有限，一些基本面強勁的商品將有望率先反彈。



過往鎳價若現貨突然轉至高水，鎳價往往有好表現。鎳價上周跌至近11,700美元開始有支持，在眾多因素配合下，鎳價短期應於上述價位見底，鎳價短期有望回升至12,500美元，在市況轉好後，鎳價將有機會挑戰12,800美元的重要阻力。再者，投資者仍然對電動車帶動鎳需求充滿憧憬，鎳價今年相信仍能領先基本金屬市場。

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