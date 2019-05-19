趙文傑：貿戰白熱化　股市仍不穩

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄表示，自美國正式上調由中國進口的2,000億美元貨品關稅至25%後，中國即反擊，宣布對原產於美國約600億美元的進口貨品加徵關稅，最高加至25%，並於6月1日起生效。



事實上，中國的反擊只會帶來反效果，因美方已展開程序，向餘下的3,250億美元中國貨品收25%關稅，而中國的反擊，相信只會加快美方的程序。



中美貿易戰對實體經濟造成多少損失暫時是未知之數，但有一點可肯定，是對環球股市已構成即時衝擊。根據MSCI明晟世界股票指數，在5月3日(即特朗普宣布增加中國貨品關稅的前一個交易日)收報524點，至5月15日則收報506點，期內下跌3.4%，全球股市市值頓時蒸發1.58萬億美元，相等於美國去年GDP的7.7%，或中國GDP的12%，可見損失非輕。



然而環球股市近期的調整，是否已充分反映貿易戰的負面影響，可從以下的角度分析。首先從估值看，指數成分股目前的市盈率約16.8倍，雖然低於2015、2016及2017年度的19倍水平。但當時環球股市氣氛暢旺，並沒有貿易戰的陰霾，惟現時16.8倍的PE，卻明顯仍高於去年的14.98倍。



市場目前預測，至今年年底時的PE水平，將跌至15.25倍，若企業盈利維持，即環球股市估值於現水平計，尚有約一成的下跌空間。除非是企業盈利上漲，股價維持不變，令股市估值相對下調，但在貿易戰下，他認為此情況出現的機會甚低。



從股息水平來看，指數成分股現時的股息率僅得2.58厘，而被視為無風險的美國10年期國債孳息率，目前仍有2.38厘，只是稍高20點子。然而一邊是無風險的國債投資，另一面卻是風高浪急的股市投資，他認為兩者的合理差價，肯定不只值這個數字。

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