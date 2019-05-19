溱岸8號三房戶放盤一年　1700萬易主

利嘉閣地產皇牌屋苑馬鞍山中心分行首席聯席董事楊震霆表示，該行新近促成沙田溱岸8號2座高層G室成交，單位實用面積約826方呎，建築面積約1,089方呎，三房一套連工人套房間隔，望開揚景。單位叫價1,750萬港元放售，放盤近1年，近日終以1,700萬元交吉易主，減價50萬或約3%，折合實用面積呎價約20,581元，建築面積呎價約15,611元。



據了解，原業主於2012年12月以約1,076.8萬元購入上述單位。持貨多年至今，現轉手帳面獲利約623.2萬元，賺價約58%。



該盤現時約有70個放盤，入場費由1,080萬元起，同類型戶則由1,800萬元起。



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