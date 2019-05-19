【星期一‧炒啲乜】貿戰加劇 有乜投資對策？
2019年05月19日 10:30
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中美貿易關係緊張，連累港股受壓，恒指在上星期累跌603點，跌幅超過2%，二萬八關亦告失守。事實上，恒指已連續兩個星期下瀉，累挫2,135點，市值合共蒸發逾2.5萬億港元。
另外，騰訊績後股價向下；美國封殺華為，嚴重打擊其供應鏈，亦影響中國5G發展，手機設備股重傷；濠賭股亦未能幸免。中美貿易談判又有乜要繼續留意？散戶應該如何部署？不妨參考《東方產經》各專家就市場的最新分析與建議，為投資做好準備。
1、【陳鳳珠：觀望中美關係 大市走勢波動】
https://bit.ly/2WcJphI
2、【鄺民彬：投資者要提防走資風險】
https://bit.ly/2VwTQYX
3、【葉尚志：港股向下尋底方向未變】
https://bit.ly/2Q9K6Tm
4、【陳健豪：人民幣G20會議前7算守得住】
https://bit.ly/2EfyDwY
5、【趙文傑：中美貿戰白熱化 股市仍不穩】
https://bit.ly/30r5lF1
6、【曜熊理財：環球基金勢危】
https://bit.ly/30pCd0N
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