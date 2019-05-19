聯想發聲明闢謠　強調對華為供貨正常

美國近日對中國科技巨企華為下「封殺令」，將其列入出口管制黑名單。市傳聯想集團(00992)亦受到美國政府施壓，不再向華為供應辦公用的電腦及伺服器，聯想周日(19日)凌晨發聲明否認上述傳言。



對於網上盛傳「聯想斷供華為」，聯想在聲明指出，查證後確定公司向華為供貨正常；聯想已對散播謠言者連夜取證，將訴諸法律手段，追究責任。聯想續稱，「不明勢力針對聯想的輿論攻擊」在過去一年已多次發生，謠言傳播的範圍遠超正常商業競爭範圍，集團已向有關方面匯報。



聯想強調，華為是聯想個人電腦和服務的重要客戶，將在嚴格遵守業務所在國家和地區法律的基礎上，持續向華為銷售產品和服務，更形容此刻是「多事之秋」，願共渡難關。



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