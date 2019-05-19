北京加強發展AI　實現重大突破項目最高獲2億人幣

內地媒體報道，北京市海淀區推出鼓勵科技創新的措施，強化人工智能(AI)原始創新和關鍵技術源頭創新。



有關措施的內容包括支持企業圍繞人工智能晶片、核心算法、操作系統、智能傳感器等領域開展核心技術突破，對取得顛覆性創新成果的項目，給予最高1,000萬元人民幣(下同)、最多連續3年的資金支持。



在人工智能產業原始創新能力提升方面，支持創新主體面向未來開展跨領域、跨學科、大協同的超前研究和創新突破，對實現重大突破的項目最高給予2億元資金支持。數據顯示，北京市海淀區聚集了全國近20%的人工智能企業。



此外，海淀區在智能網聯汽車產業上率先起跑，已經着手建設範圍100平方公里的中關村自動駕駛示範區，並建成了全國首個封閉測試場地。



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