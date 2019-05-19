樓價UPDATES︰6球樓下二手盤吸引上車客承接

元朗尚悅由於有部分單位售價低於600萬元或以下，吸引上車買家承接，帶動本月暫錄得8宗成交，平均實用呎價約13,636元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●大坑光明臺2座低層E室，實用面積約616方呎，採兩房間隔，外望樓景。單位原叫價1,150萬元放售，剛以1,100萬元易手，實用呎價約17,857元。屋苑現時約有15個放盤，叫價由1,150萬元起。



●北角康德大廈高層5室，實用面積1,862方呎，三房一套間隔，以2,490萬元易手，實用呎價13,373元。由於單位所在樓層未有電梯直達，需再上一層樓梯，故呎價較平。



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九龍區



●大角咀形品‧星寓錄本月首宗買賣，該單位為高層E室，實用面積約370方呎，原則一房，已改為開放式間隔，享海景，經議價後以780萬元轉售，實用呎價約21,081元。



●長沙灣喜遇低層D室一房戶，向西南，實用面積約287方呎，以約1.5萬元放租3日，即吸引外區客洽詢，最終議價至1.4萬元租出，實用呎租約48.8元。據悉，新租客為從事銀行業，心儀屋苑交通方便，睇樓1次即決定承租。



●將軍澳中心8座低層D室，實用面積384方呎，屬兩房間隔，獲同區上車買家以約722萬元購入，實用呎價約18,802元。據了解，原業主於2002年12月以163.8萬元購入，期內帳面大幅獲利約558.2萬元。



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新界區



●尚悅3座低層B室，實用面積約440方呎，採兩房間隔，外望可享內園噴水池景。單位原開價630萬元放售，經議價後減價30萬元，以600萬元沽出，實用呎價約13,636元。原業主約於2012年11月以約375.6萬元購入，至今升值約60%。



●元朗溱柏樓齡新，吸引用家追捧，屋苑本月錄得約8宗買賣，平均實用呎價約11,853元。屋苑8座高層G室，實用面積615方呎，兩房連儲物房隔，以680萬元沽出，實用呎價11,057元。



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