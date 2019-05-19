摩記RAZR摺屏手機即將開售　採用上下翻蓋摺疊屏

外媒最新消息報道，摩托羅拉即將推出RAZR可摺疊屏幕手機。到目前為止，最新消息指該款手機將搭載高通驍龍710處理器，並據稱擁有2730mAh電池，具有27W TurboPower充電功能。



而六月份，據了解，早前屏幕發生問題的三星摺屏手機Galaxy Fold和華為的摺屏幕手機Mate X亦將同時推出市場。



報道並稱，該款摺屏手機共有兩種版本：4GB + 64GB和6GB + 128GB。該手機預計採用6.2英寸的上下摺疊顯示屏，解像度為876 x 2142像素，當你合上蓋子是，它的封面（A殼）也有一個顯示屏，解像度則為600×800像素。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



