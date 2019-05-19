「秒變」性別或童顏！Snapchat新功能熱爆　股價看升？

外媒報道，「閱後即焚」平台Snapchat近日推出了一款可以讓各位男士或女士們「秒變」性別，以及讓大家「秒變」童顏的全新影相Filter(濾鏡)，推出數日即時熱到爆燈，尤其是演藝圈。



Snapchat母企Snap Inc上周五(5月17日)收市報11.49美元，升0.61%。年初至今股價則累升1.08倍。不知以上功能推出後，未來股價會否升得更高呢？



Snapchat這款可以改變性別的濾鏡，意味着不用再化妝、換衣服、戴假髮，只需要一按鍵就能實現性別轉換。類似濾鏡其實已經有很多，但snapchat這款新品非常真實，能保持用戶原有的顏值特徵，效果非常真實。據介紹，這個濾鏡是實時工作，並且不需要聯網也能運行。



若男生變身女性，會把整體畫質和五官變得柔和，磨皮美白，並且自動改變髮型和妝容，連戴帽時對頭髮的渲染處理都非常完美。用「女變男」功能就更能給「男朋友」一個驚喜，他會忽然發現自己的女朋友變成鬍鬚大漢。

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