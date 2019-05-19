貿戰升級：全球視人幣為「中美談判溫度計」

反映國際市場的離岸人民幣(CNH)兌每美元愈跌愈有，上周五(5月17日)低收6.9491，已直迫6.95水平，即每百港元兌人民幣處於88.5水平。外國傳媒報道，人民幣已變成中美貿易談判的「溫度計」，目前正正反映雙方關係不太理想。



現時的問題是：究竟中方是故意讓人民幣繼續貶值，還是會在貶至「7算」前採取措施，以防跌穿這個重要心理關口？市場目前已視「7算」為分水嶺，一旦跌穿，將會引發環球風險資產的負面效應，因市場會視之為「貿戰更惡化、歷時將更久」，對全球經濟及股市不利。



分析機構Exante Data行政總裁Jens Nordvig表示，明顯地，市場已正在討論爆發全面貿易戰的風險，這是十分嚴重的境況，目前仍未清楚中國官方會否穩守人民幣「7算」關口，因為人民銀行上周五依然毫無意欲「出手」維穩。



因此，他認為，從人民幣走勢來看，中美貿易談判似乎不太樂觀。由於中美領導人有機會在6月28日於二十國集團(G20)領導人峰會上會面，一旦此前中美官員仍未恢復會談，就是十分危險的信號。換言之，未來數周美國財長姆紐欽會否訪華是關鍵，市場亦期待能盡快看到相關消息。

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