鄧聲興：手機設備股無運行　內需及內房股可吼

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，中美貿易戰暫時再沒有重大的負面消息，上周後期股市沽壓感覺上較之前細。另外，下月有G20會議召開，或為中美貿易戰帶來新的轉機。而市場一直在憧憬中國政府會有新的經濟刺激政策推出，故他認為大市會稍為反覆偏好，恒指在27,500至28,000點之間徘徊。



中國封殺華為，鄧氏認為，手機設備股肯定無運行，市場近期一直以公用股、房託類股份避險，導致這些股份升了一輪。如中國政府有放寬貨幣政策推出，人民幣必然向下，投資者暫時亦應避開出口類股份。反而內需股、內地消費類股份、內房股等都可以多留意，或會受惠於內地政府的新政。尤其內房公司首季銷售成績不俗，今年可售資源較多的大型內房股可望跑贏同業。



至於「股王」騰訊(00700)，鄧氏認為，該公司的首季業績其實不太差，可能是績前炒上之後，投資者「食胡」導致近期股價下跌。如看中長線，目前350元左右可吸納。

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