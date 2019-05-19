電訊革命提速！5G剛通行　6G料2030年開始啟用

內地傳媒報道，浙江杭州周日(5月19日)舉辦2019數碼化「一帶一路」國際高峰論壇，出席的全球IPv6論壇主席Latif Ladid表示，在推進5G的同時，全球已開始研究6G，「在芬蘭進行了相關研究，6G能達每秒100G，到2030年的時候，應能得到部署。」



他又提到，互聯網協議由IPv4向IPv6過渡的速度正逐漸加快，IPv6全球普及率已達27%，亞洲將成為IPv6的主戰場，當中，印度和中國將成為IPv6最大用戶市場，目前中國IPv6互聯網用戶已超過2億。



所謂「IPv6」，即網際協議第6版(Internet Protocol version 6，縮寫：IPv6)，是最新版本，可簡單理解為網絡升級。



Latif Ladid就是全球IPv6論壇主席，亦為5G專家，認為IPv6在互聯網的效能是最佳的。目前中國已成為IPv6產業鏈發展的中心之一，例如華為、中興、中國電信、聯通、中國移動等，正非常迅速地加大IPv6的部署和使用。這反映着中國發展5G、甚至6G的決心。

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