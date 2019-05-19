孖妹S檔案：股市難玩　炒商品期貨「定驚」

港股近期Chok到暈，孖妹見炒嚟炒去都無咩肉食，因此決定鑽研吓商品期貨。最近中美貿易戰火花不斷，侵侵係咁攪亂檔，中國決定進行反擊，對部分美國進口商品加徵關稅，唔知呢個係咪炒作好機會呢？我哋今期一於同你由淺入深，講解期貨入門1.0，以及熱門商品期貨嘅投資機遇。



葉：英皇期貨營業部總裁 葉佩蘭



潘：亞達盟環球期貨副總裁 潘志偉



許：耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬



林：耀才證券銷售及客戶服務部分組經理 林煒壕



●期貨交易1.0：短線操作 涵蓋指數外匯



Kitty：期貨有咩吸引之處呀？



葉：炒期貨可以做槓桿，即日買賣，又可買升買跌，仲唔一定要實物交收。



許：環球期貨有分指數、利率、外匯、農產品、能源及貴金屬等期貨。指數及外匯期貨無實物交易，而就算商品期貨有，券商一般都會喺實物交收前一個星期做結算。另外，要留意證券行嘅期貨告示板，上面會列明合約最後平倉日，到期就會被強制平倉。



彩兒：期貨好似有唔少條款。



潘：炒期貨屬短線操作，預測未來幾個月嘅走勢。因期貨合約有到期，例如買大豆期貨，就可揀1、3、5、7、8、9及11月份到期嘅合約。如果睇長線，就買ETF(交易所買賣基金)好過炒期貨。



彩兒：通常近月份嘅期貨合約買賣差價細啲，成交額亦多啲。因投資者可轉倉(Roll Over)，賣出快到期月份，同時買入遠期月份合約。



Kitty：咁多種期貨，炒邊樣好？



林：不妨揀原油期貨、黃金期貨及SGX富時中國A50指數期貨等，佢哋都係市場最近熱炒嘅期貨。再者，如果期貨有高流通量，買賣差價會窄啲，且沽貨都易啲。瀏覽芝加哥商品交易所(CME)某合約按日成交量及未平倉量，就可判斷該合約活躍程度。另外，亦要留意該商品期貨交易時段，例如夏令時間木材期貨周一至四交易時段係香港時間晚上10點至翌日早上5點，喺呢啲凌晨時分，就要夜貓先啱炒喇。



Kitty：期貨有得做槓桿，如果我每樣買啲，係咪最精明呢？



彩兒：期貨多數係專業投資者玩㗎，所需嘅投資技術都高啲，無經過深入鑽研，唔好亂炒。



林：我見過投資者賣樓炒期貨，輸咗千萬元。所以炒期貨必須定止蝕，亦要見好就收！



炒期貨含槓桿，投資本金係細啲，但投資風險又會大咗。開倉按金就係投資本金，例如一張大豆(Soybean)期貨開倉按金為2,057美元，而維持按金為1,870美元；其7月到期合約開盤價為835點，每點50美元。若價格跌4點或以上，即200美元(4點X50美元)，咁按金水平1,857美元(2,057美元-200美元)就會跌穿維持按金，屆時就會被Call Margin。情況就似供唔起樓會被銀行追收貸款(Call Loan)。



彩兒：跌4點可能係眨下眼嘅事。



林：無錯。投資者宜增加開倉按金，減低槓桿比率。若開盤價(835點)乘每點50美元，再除以開倉按金(2,057美元)，即槓桿比率20倍。



潘：股票戶口一般唔可以投資期貨，要另開一個期貨戶口，並作風險聲明。而買賣期貨沒有T+2，無論好倉淡倉都要交最初保證金。再者，期貨價格會較現貨價高少少，內含利息、保險費及倉租等，但高買高沽，所以成本都無咩轉嫁畀投資者。



●1、黃金期貨：睇金價技術走勢做準備



潘：以黃金100安士紐約期金合約為例，若期金價格跌1點，期貨合約價值就會郁100蚊。而最初保證金係3,740美元，維持按金設喺3,400美元，如果跌低於維持按金水平，經紀行通常會要求你補倉。



除非係急跌，經紀先會即時打畀你，若未能補倉才會直接幫你平倉，否則喺正常情況，若期金價格唔跌超過三成，佢哋都會等當日收盤出Statement時先Call你。另外要注意，若期金價格有超過37.4美元波幅，期金合約價值有機會跌到零，甚至負數。



Kitty：開咗戶口，我就可以喺電子及手機交易平台買賣？



潘：無錯！不過入市前一定要分析該商品嘅技術走勢、基本因素及資金流。例如，過去金價由1,350美元跌落下降軌，但最近就升穿下降通道，有向上勢頭。另中東地緣政治風險升溫，中美貿易談判嘅棘手問題，令避險情緒加劇，所以我睇好期金價格，預計喺未來3個月會漲至1,350美元。若投資者入市，我會建議於1,265美元止蝕。



彩兒：美國商品期貨交易委員會(CFTC)月初公布，買黃金長倉嘅數量增加，顯示投資者睇好黃金。自中美2018年7月6日爆發貿易戰以來，期金價格上升逾3%。



許：金價有段時間徘徊喺1,200至1,300美元，但亦有人趁政治市，及吼非農數據出爐時炒吓。



●2、大豆期貨：變眾矢之的 忌心急撈底



彩兒：大豆交易被視為中美貿易談判進程晴雨表，係中國報復嘅主要針對商品，所以拖累美國大豆期貨價格於5月13日跌穿8美元關，低見7.91美元，創2008年12月以來最低。



葉：其實，大豆價格主要受其供應影響，少受政經局勢及環球投資信心左右，之不過，是次中美貿易關稅壁壘直接影響全球大豆供應鏈。中國向美國買少咗大豆，轉向巴西、阿根廷等地進口。另一邊廂，美國或增加對歐洲等地出口，令大豆價格大幅波動。



葉：美國大豆及玉米係一年種一次，4月播種，10月收成，所以其價格有周期性，9至10月通常最平。美國農業部會定期公布農產品市場供需報告，當中種植面積反映其供應，如果面積細咗，代表供應少咗，價格理應增加。然而，農產品產量亦會受天氣影響，若天氣唔好，農產品失收，其五至九月價格亦應會調高。



Kitty：中美貿易談判一日未有結果，大豆價格就會一路跌？



葉：我覺得價格跌極有個譜，每蒲式耳8美元有支持。因農夫種大豆有成本，另如果價格跌得太低，農夫可能改種其他農產品。但目前大豆成為眾矢之的，所以未係撈底好時機。如果要炒，我會建議買小麥期貨，上望未來一季升到每英斗5.3美元。



林：我認為大豆仍有得跌，但若中美貿易談判傾得成，預計大豆價格將反彈。



Kitty：大豆及瘦豬期貨價格有冇好大關連？



葉：若豬隻數量下降，即意味所需大豆飼料減少。例如去年中國豬隻出現感染非洲豬瘟個案，豬隻減量，不夠自給自足，令豬價短期內上升。惟豬價受供求嘅影響無農產品咁大，因養豬唔使理會天氣，而豬瘟疫情都係罕見。



●3、原油期貨：宜速戰速決 一周定輸贏

葉：原油喺夏天駕駛高峰期及冬天燃料供暖時需求特別大。另原油有金融屬性，較受政經局勢影響。若石油輸出國組織(OPEC)喺未來6個月協定減產，油價理應會炒上。另外，美國、沙特及俄羅斯等產油量亦會影響價格。



Kitty：油價消息多到我好心煩。



葉：所以炒油要速戰速決，為期一周至一個月。油價喺2016年11月跌至每桶26.05美元，我成功估中油價會反彈，因採油始終有成本。



彩兒：原油期貨自2014年飆高至107美元後回落，之後就喺40至60美元浮浮沉沉。唔知上星期二沙特一條重要輸油管遭無人機轟炸，會唔會推升油價創新高呢？我哋拭目以待。

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