貿戰升級：豐田警告特朗普挑釁是「不歡迎」日企投資

外國傳媒報道，日本汽車大廠豐田(Toyota)警告，美國總統特朗普最新的貿易舉措對美國消費者來說是「重大挫折」，亦反映公司在美國的投資「不受歡迎」，對美國員工的貢獻「不獲肯定」。



特朗普上周五(5月17日)給予日本及歐盟6個月時間，就對美國貿易問題重新談判，令「美國汽車業、員工、美國創新」受到保護。豐田在上述決定後作出批評。



該公司在聲明中說：「我們在美國的營運及員工對當地生活水平及經濟作出重大貢獻，絕對不會威脅國家安全。」豐田是「深深札根」在美國，已超過60年、投資逾600億美元，以及僱用超過47.5萬名美國人。



公司又指出，歷史顯示，美國限制汽車及相關零件進口，只會對創造就業、刺激經濟，以及消費者喜好帶來「反效果」。如果實施「配額制」，受害最大的是美國消費者，因他們將會負擔較高價錢而選擇更少。

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