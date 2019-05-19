退休無憂：廠家5字頭就唔使做　全靠計掂條數...

身在香港這個國際金融中心，是否一定要靠炒股才可退休無憂？現年61歲的Geran，大學畢業後即成為本地廠商。工作數十載的他雖有投資股票，但輸錢多過贏錢。不過，他兩年前成功於五字頭退休，原來是靠當年努力儲蓄及穩健投資所達致！



1984年大學畢業後，Geran就加入本地公司成為IT從業員，當年他所涉獵的範疇包括軟硬件。由於工作表現良好，1990年被委派到工廠工作，主要負責小型電子產品如電子字典、電子記事簿的研發、設計、生產及銷售。「不辭勞苦工作20年，結果iPhone一出就令整個行業一落千丈。」他回想，工廠生意在2012年時開始走下坡，最終面臨結業。



他笑指，自己的故事比較平凡。當年他會於早上8時回到公司，常常加班至晚上10時。雖然工作時間長，但他卻非常享受工作的過程，因可將心中構思轉化成實物，在促進科技進步的同時，亦為大眾帶來方便，公司及自己都賺到錢。「最重要係打一份令自己開心嘅工作，會想努力做好件事！如果可以幫到人就更好！」





●生活節儉 打工4年上車



然而，他的人生並非一帆風順，回想1997年香港經歷亞洲金融風暴，負資產個案湧現，不少人走投無路，甚至輕生。當年公司的工廠訂單亦大幅減少，令他感到前路迷惘及受挫，但幸好能咬緊牙關撐了過去。此外，在工作過程中，如何研發緊貼潮流的電子消費品，比同業更勝一籌，亦是他所面對的困難之一。



與現今相比，Geran認為當年公司福利較好，80年代剛踏入社會，他月入已過3,000港元。工作約五年，人工不斷上升。更重要的是，公司每年會派發共15個月糧，以預留給打工仔作交稅之用，他亦感滿意。



事實上，他在理財方面有一番研究，雖然父母未有教授他相關知識，但由於當年生活節儉，故得以在工作四年後上車。他稱：「當年天天都要工作！冇咩假期可言。同女友拍拖？哈哈！就係收工後去大牌檔食芙蓉蛋飯，諗起都好開心！」那個年代他每天都忙於工作，平日沒有甚麼娛樂，儲了多年錢，最奢侈的一次就是替女兒在海洋公園舉辦生日派對。以前的人都不似現今年輕人，把儲蓄多用於旅行、玩樂。



●持股淪牆紙 改炒外匯



Geran的第一個物業是於1988年合資五成首期買入，位於北角，面積450方呎，當年市值約90萬元。1992年因結婚及生兒育女，全家搬到一個面積近800方呎的單位，其時樓價已升至280萬元。1997年再搬到同位於北角，一個面積過千方呎的單位，後於2009年以600萬元沽出。2003年時沙士爆發，樓價急跌，他亦趁機買入將軍澳一個單位收租，目前則成為自住單位。



除了物業買賣，他亦有投資股票，不過往往蝕錢居多。他笑指，當年曾於110元水平買入滙豐控股(00005)，但股價很快暴跌至60元；又買入萬亞企業控股(08173)，但買入後股價一蹶不振，如今仍停牌，他手上持有的股票似變成「牆紙」。此後，他就減少買賣股票，偏好安穩的投資方式，當年他買賣外幣，又於低價買入金幣及黃金存摺，並持有至今。



另外，令他退休無憂的是，當年努力儲蓄供保險。他與太太婚後非常節儉，自己曾月供五份保險，太太則供三份保險，另買入兩份子女的教育基金保險，故同一時期兩夫婦合共買入10份保險，月供過萬元。而在退休時，就成功取回過百萬元的退休金。



雖然已離開職場兩年，但IT行業出身的Geran仍不時關心電子行業發展狀況。縱使他不再需要每天依時上班，但亦會了解同行情況，在需要時提供意見。科技日新月異，他亦會緊貼潮流，主動學習新科技，構思不同的解決方案。



●子女成材先係最好投資？



Geran夫婦育有一子一女，兩名子女都為專業人士，他們在育兒方面有何心得呢？原來兒子年幼時，Geran要求他背誦唐詩及閱讀讀者文摘，以從小培養閱讀興趣。由於當年工作較忙，為了維繫父子關係，他會要求與兒子交換日記，以助雙方保持交流，兒子感受到父愛之餘，同時可訓練寫作技巧。



Geran妻子於2004年辭掉工作，專心照顧兩名子女，並負起指導角色，協助他們選擇適合自己的興趣。她打個比喻，當年兒子喜歡心理學，曾想於大學選修相關課程。為配合兒子興趣，她亦努力研究不同行業的工作性質，為兒子解釋心理學家與精神科醫生能力範圍的規限，希望協助兒子選擇適合自己的工作。雖然後來他輾轉成為律師，協助市民處理物業問題。她笑稱：「最重要係畀孩子作多方面嘗試，才會了解自己嘅興趣及職業取向！」看來，子女成材是夫婦最好的投資！



兒女成功出身，兩夫婦得以再享受二人世界。Geran望着太太甜笑道，「與太太相遇係一種緣分，當年喺地下鐵碰着她，於是我上前搭訕，問佢係咪以前同我見過面！」每天在地下鐵碰面，久而久之就成為朋友，繼而成為伴侶，他感謝太太在過去30年與他共同進退、互相扶持。現時會將生活點滴上載至「退休夫婦的日常」IG專頁，以為未來創造更多美好回憶。

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