貿戰升級：內地官媒痛批美國「最終要付代價」

內地傳媒報道，官方媒體再度發表評論文章指出，整整一年的談判和磋商，中方始終以最大誠意和善意回應美方關切，盡最大努力推動談判進程。



中方言而有信、言出必行。然而，美方又以甚麼回饋呢？美方對此非但沒有投桃報李，反而動輒翻臉，其種種言行，讓世人不禁疑惑，這就是那個把「它的道德、它的自尊」，視作「光榮與夢想」基石的「文明」國家嗎？



本屆美國政府成立以來，在國際事務中動輒翻臉、動輒退群、動輒毀約的行為方式，正在快速透支其國家信譽。即使通過「訛詐」在短期僥倖獲利，終有一天要通過別的方式買單。

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