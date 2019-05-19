短視頻App抖音連續五季　排名App Store下載量第一

外媒報逆，儘管內地短視頻應用(App)抖音(國際版名Tiktok)較早前遭到美國聯邦貿易委員會（FTC）的570萬美元罰款，並同時裁定限制13歲以下兒童使用，但根據互聯網應用調查機構Sensor Tower最新報告指，抖音仍然連續第五個季度保持App Store下載量第一的地位。



報告指，今年首季，蘋果公司(Apple Inc.)旗下App Store中抖音的下載量超過3,300萬，前五名中緊隨其後的包括YouTube、Instagram、WhatsApp和Messenger。



不過，儘管抖音再次成為App Store的下載量首位，但首季Android平台下載量第一的應用並不是抖音。



隨着Android在新興市場的規模愈來愈大，吸引愈來愈多的用戶，Android平台的趨勢看起來可能與iOS不同。上季度，WhatsApp是Google Play上排名第一的應用，安裝量接近1.99億，隨後分別為Messenger、抖音、Facebook和Instagram。



Facebook、WhatsApp和Messenger在今年首季都完成超過1.5億安裝，抖音也是如此。



儘管抖音並不是Android平台上排名第一的應用，但首季抖音的表現仍然很棒，尤其是在印度。Sensor Tower在早些時候的報告中表示，在印度，有8,860萬新用戶首季安裝了抖音，較去年同期增長8.2倍。



儘管如此，報告認為，抖音來季的數據可能並不會這麼好。

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