職場兜兜轉轉冇出路？庫克「這番話」勉勵莘莘學子

外國傳媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克周六(5月18日)出席了美國新奧爾良杜蘭大學(Tulane University)畢業典禮，並對一眾莘莘學子發表演講，分享在「社會大學」的成功之道。其實，不單止畢業生，對已在職場打滾一段日子的人也有用！



他重點提到：「尋找你所喜愛的，做你所鍾意的。那麼，工作就不是工作了。」



他說：「有人話，如果你做到心儀的工作，你生命中就永遠沒有一日在打工！在蘋果公司，我了解到這是徹徹底底真實的話！因為當有工作能讓你用心做的話，你就必然會努力去做，不會計較太多。努力的程度甚至會遠超你的想像，將會更覺得駕輕就熟、易如反掌。」



他又說：「在1998年，喬布斯(已故蘋果公司創辦人)說服我離開Compaq，加入一家近乎破產的企業(意指Apple)。它是生產電腦，但當時沒有甚麼人有興趣購買。喬布斯有扭轉大局的大計，而我亦想參與其中。從此改變了每個人每日的生活...」



庫克每日凌晨4時前就會起床，一般人會覺得很辛苦，但庫克一點兒也不覺得。他說：「我喜歡利用第一個小時去瀏覽用戶的意見，因為外人的意見很重要。之後我就會用一小時做運動，這有助減壓。」

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