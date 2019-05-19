人幣有望喘穩！內地官方開腔：保持匯率基本穩定

反映國際市場的離岸人民幣(CNH)兌每美元上周五(5月17日)收報6.9491，惹來市場對跌破「七算」的擔憂，人民銀行官員周日(19日)開腔維穩。



內地傳媒報道，以往多次發表講話後人民幣走勢將回穩的人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝最新表示，中國經濟金融穩健運行，為外匯市場和人民幣匯率保持合理穩定提供有力支撐。



他指出，近年在應對外匯市場波動方面，積累了豐富的經驗和充足的政策工具，根據形勢變化將採取必要的逆周期調節措施，加強宏觀審慎管理。人民銀行完全有基礎、有信心、有能力，保持中國外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



他又稱，將按照既定方針，堅定不移擴大金融開放，保持金融改革開放政策的連續性穩定性，堅決落實已部署的金融改革開放政策，進一步推動金融市場雙向開放，深化外匯管理改革，提高跨境貿易投資自由化便利化水平，切實維護境外投資者合法權益，為境內外投資者創造更加便利友好的投資環境。

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