港股前瞻：恒指現「熊」蹤　短線或下試27500點

中美於貿易問題上仍然各自擺出強硬態度，未有解決迹象，人民幣匯價繼續疲弱，港元匯價於剛過去的周六(18日)清晨更一度觸及弱方兌換保證水平，或令走資憂慮升溫，加上恒生指數上周五(17日)跌穿250天牛熊分界線現「熊」蹤，技術走勢轉差亦打擊入市意欲，券商預期恒指短線或下試27,500點。



香港主要藍籌於美國預託證券(ADR)表現個別，騰訊(00700)ADR較本港收市仍跌1.2%，香港交易所(00388)及中銀香港(02388)ADR卻靠穩，分別較香港收市微升0.19%及0.39%。按比例計算，恒指周一(20日)或低開87點，下試28,187點。



滙盈資產管理董事總經理謝明光指出，上周個別藍籌的沽空比率仍高達30至40%，相信恒指不下試27,500點或樓下，淡友不會罷休「食胡」。不過，恒指兩周已累跌逾二千點，追沽的壓力相信不大，本周27,000點料可守，惟中線仍有可能下探26,000點附近水平，尤其中、美貿易談判仍然膠着，人民幣匯價又偏軟，即使恒指於大跌後或隨時有二、三百點反彈，但值博率不高，部分基金為應付6月底半年結可能出現的贖回潮，或會托住沽貨，待6月底半年結才再借「習特會」的憧憬粉飾窗櫥。再者，5、6月為藍籌除淨高峰期，亦會對指數有所影響。



他續說，即使未來中美可達成貿易協議，但雙方商貿關係長遠已受影響，不少廠家已打算將部分生產線由中國搬遷至海外其他地區，中國的出口及各行各業都會受打擊，中線影響不容忽視。他預期，在岸人民幣匯價短線或下試6.93至6.94水平，令市場再「嚇一嚇」，但料跌穿7算的機會不大，因中央寧可沽美債以保住人民幣穩定，以免觸發信心危機，出現大量走資。不過，中國於沽美債上亦不能太狠，否則國際評級機構會降低中國的主權評級，沖擊將更大。



他建議投資者暫時不宜入市，手機設備股更要避之則吉，若要避險則可能暫時將資金泊入債券，或選擇公用股、物業管理股及飛機租賃股等。

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