今次冧市是「升浪玩完」　還是「淡友陷阱」？

外國傳媒報道，美股著名分析員，2016年底準確預測美股只會稍稍整理、之後就會再次破頂；今年4月22日警告股市不尋常，料屆暴風雨前夕的SPYETF網站創辦人Simon Maierhofer最新表示，美股在5月短短兩星期大跌，幅度創去年12月以來最大，目前關鍵的問題是：股市是在譏諷「以為升浪重現的愚昧投資者」，抑或為「淡友」設下陷阱，之後再升呢？



他指出，若根據「波浪理論」推敲，美股上周一(5月13日)像是完成跌浪。他會建議投資者可以在標指2,820點左右買貨，原因有二：(註：標指上周五(17日)收報2,859點)



1、標指在上周一於關鍵位(2,800點邊緣)作出反彈，這是長期上升通道的頂部，加上相對強弱指數(RSI)也出現利好信號。



2、期權市場顯示，以股票看淡/看升比例來看，交易員目前處於「十分看淡」的狀態。該比例的5日移動平均線處於0.75，往績顯示，這是股市近見底或已見底的信號。



不過，他亦表示，雖然自己是看好股市已見底，但沒有人會100%準確，投資者可以留意標指能否重上2,900點，一旦可以，就反映股市脫險。不過，若標指掉頭跌穿2,800點大關，就必須保守。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/