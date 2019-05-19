【深度解構】多家內房排隊來港上市　買唔買得過？

來港上市內房發展商絡驛不絕，據東網統計，撇除物業管理公司，目前已向聯交所遞交主板上市申請的內房商共有6家，惟當中不少負債率高企。分析相信，房企近年湧港上市主要由於同業上市後表現向好，亦因自身融資需求增加所驅使。



【中梁控股】

據克而瑞房地產研究中心去年度行業二百強銷售排名榜，被稱為「最後一家未上市的千億房企」的中梁控股有意上市。據中梁最新招股文件，2018年度公司錄得合同銷售額1,015億元人民幣。文件亦顯示，中梁2016及2017年度的淨資產負債比率高達1,790.2%及339.5%。該公司解釋，主要由於應對業務增長，需要收購地皮，加上物業項目尚未開始預售及產生現金流，因此融資需求不斷增加。截至去年底止全年，淨資產負債比率已下降至58.1%。



【海倫堡中國、奧山控股】

另外，排名榜上分別位列61及119位的海倫堡中國和奧山控股，在內地多個城市均有布局，兩企亦已遞交上市申請。據招股文件，截至去年底止，海倫堡流動負債總額錄得超過535億元人民幣，按年增加近35%，負債比率更按年上升超過50個百分點至133.7%。奧山控股負債率由2017年底568.9%，減至去年中期的288.6%。



【萬創國際、滙景控股】

除了上述企業，區域性房企萬創國際及滙景控股規模雖然較小，負債率卻也不低。招股文件顯示，萬創國際去年9月底止9個月負債率錄418.9%；滙景控股截至去年底止全年度淨資產負債比率為242.7%，多是以高槓桿換取規模增長所致。



中原地產首席分析師張大偉指出，由於內地當局嚴控樓市，房企在國內融資困難，港股市場便成為中小房企為數不多的融資選擇。



【投資者「有肉食」？】

回看去年至今共有8家內房發展商成功在港上市，當中集資額較大的有正榮地產(06158)及美的置業(03990)，分別集資近40億元及31億元。以上周五(17日)收市價與上市定價比較，8隻新進內房股中只有銀城國際(01902)及恒達集團(03616)現價「潛水」，其餘累積升幅介乎6至28%至等。



有市場人士指，除急切需要融資外，近年在港上市的內房及物管商中，有部分掛牌後表現不俗，加上房企在A股市場排隊等上市需時數年以上，相較之下，在港上市較快，亦加強了房企來港上市集資的決心。

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