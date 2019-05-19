新盤UPDATES：市況續旺！連錄大額成交個案

樓市繼續暢旺，豪宅物業備受追捧，新盤項目連錄大額成交個案。



●海棠路62號洋房1.59億沽 呎價39830元

中國海外發展(00688)旗下石硤尾海棠路62號2號洋房，周日(5月19日)以1.592億元售出，成交呎價約39,830元。上述洋房實用面積3,997方呎，採四套房間隔，設有986方呎平台及130方呎天台，另設605方呎花園。項目累售7伙洋房，套現約9.35億元。



●滿名山連沽3伙洋房 涉資逾2.52億

嘉里建設(00683)屯門滿名山連沽3伙洋房，共涉及金額逾2.52億元。其中山庭H7號洋房成交價8,600萬元，實用面積2,865方呎，設有1,437方呎花園、183方呎平台及957方呎天台。是次成交呎價約30,017元。該單位買家可獲成交金額一成的印花稅現金回贈。



山庭H11及H12號洋房成交價同樣為8,308.5萬元。該兩幢洋房實用面積同樣為2,865方呎，成交呎價同為29,000元。



●藍塘傲特色戶3772萬沽

帝國集團等合作發展的將軍澳藍塘傲，售出1座1樓B室特色戶，成交會3,772.17萬元，實用面積1,148方呎，成交呎價32,859元。單位設有58方呎平台及655方呎花園。



●匯璽II單日沽12伙 套現1.14億

新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽II周日單日沽出12伙，成交價868.8萬至1,155.44萬元，合共套現逾1.14億元。同系元朗錦田北PARK YOHO Napoli則於周六沽20伙，套現逾2.26億元。



●津匯連沽12伙 套現近9000萬

其士國際集團(00025)、寶聲集團及市區重建局旗下馬頭角津匯周日沽出12伙，成交價介乎714.3萬至968.4萬元，套現約8,947.4萬元。



●尚悅‧嶺新增未有交易進展個案

恒基地產(00012)等元朗尚悅‧嶺錄得一宗交易未有進展個案，單位為2座19樓K室，原於本月8日以逾621萬元售出。



●嘉匯沽31個住宅車位

嘉華國際(00173)啟德嘉匯推出的31個住宅車位，即日沽清，套現9,817.6萬元，每個平均售價約316萬元。項目累售121個車位，合共套現逾3.83億元。



●柏蔚山兩天沽出2伙

新世界發展(00017)北角柏蔚山周末兩天沽出2伙一房戶單位，其中3座18樓D室，實用面積548方呎，成交價1,560.5萬元，呎價28,476元。連同周六(18日)的成交，共套現3,136.7萬元。項目累售536伙，佔可售單位近9成，套現逾126億元。



同系何文田瑧樺，周末沽出一伙兩房户連儲物房，單位為7樓A1室，實用面積526方呎，成交價1,375.7萬元，呎價26,154元，同類户型只剩最後2伙。項目由開售至今，累售238伙，全盤僅餘2伙單位可供發售，套現逾18.5億元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/