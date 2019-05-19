快登陸香港！日本24小時折扣店唐吉訶德　有乜絕招？

日媒報道，日本唐吉訶德(Don Quijote、或稱激安殿堂)折扣零售店，與全球最大的電商亞馬遜一樣，經營藝術是「顧客想買的東西、甚至顧客不知道自己想買的東西，這裏都應有盡有」。不過，與亞馬遜不同，唐吉訶德是借助實體店來實現，其實體店裏的商品叢林，像亞馬遜的熱帶雨林一樣，衝擊看顧客的感官。



在唐吉訶德商店內，狹小得不可思議的空間裏填滿了成堆的Pokémon GO玩具、無線耳機、食物、惡作劇禮物，以及Prada銀包，間中或者會布置着絢麗的花朵和魚缸，夾雜着喧鬧的音樂，以及附設超市和美食廣場，到來光顧該店的購物者可能會迷失其中。



不過，這模式似乎行得通。在經歷「迷失近30年」的日本，唐吉訶德的營業收入從未下滑。現在，它獨特的「亂」帶到全亞洲各市場。



繼2月在泰國開設門店後，唐吉訶德計劃5月在新加坡再開兩家店，隨後7月也會在香港開店。他們還在計劃進軍台灣、菲律賓，以及馬來西亞，惟未最終敲定。



唐吉訶德母公司泛太平洋國際控股(PPIH)社長大原孝治(Koji Ohara)表示，該公司不會止步於日本，要做全球頂級零售商。



去年10月，唐吉訶德控股宣布，改名為泛太平洋國際控股(PPIH)，這就已經張顯其全球擴張的野心。原本已經退任的創辦人安田隆夫(Takao Yasuda)，於今年2月重返董事會，目標是幫助公司進軍世界。



自1989年第一家唐吉訶德開業以來，該公司實現銷售和營業利潤的持續增長。截至去年6月的財年，淨利潤達364億日圓(約26億港元)。而本財年，銷售額預計將達1.37萬億日圓(約977億港元)。



該公司社長大原孝治表示，與缺乏人情味的網上購物體驗不同，到唐吉訶德購物的體驗「應該像觀看現場音樂表演一樣」。



對許多遊客來說，日本唐吉訶德本身就可以作為一個旅行目的地。不少曾光顧日本唐吉訂德的遊客都指，這裏的東西比其他店賣得便宜，系列產品也很齊全。據了解，唐吉訶德還24小時營業，通常從晚上10點到凌晨1點生意最好。



行業觀察人士認為，這家零售商在國際市場上的表現也很可能出人意料。海外擴張成功可能只是時間問題。不過，亦有一些行業觀察人士質疑，唐吉訶德零售品牌過於新奇，並且太聚焦於日本產品，可能不足以吸引海外顧客成為回頭客。

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