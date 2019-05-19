【專訪】北控水務：冀內地市佔倍升　加強管理服務

中國最大污水治理公司北控水務(00371)管理層接受東網專訪時表示，現時在內地市場份額約7至8%，期望透過委託管理其他水廠，讓市佔率「好快」升至15%、甚至20%。中央近期嚴控公私營合作項目(PPP)控制財政風險，反而有望令公司潛在項目的質素更有保證。



該公司水處理每日總設計能力(產能)去年淨增約543萬噸，相當於2017年底總產能約17%，超過400萬噸的指引。



副總裁李海楓表示，今年淨增產量的目標維持在400萬噸，途徑包括憑藉內地200多個城市的項目輻射式擴散。項目形式則繼續以市政污水為主打，因為中國人口不斷流向城市。儘管工業污水項目看似技術含金量較高，但「造紙、鍍電間間唔同好考工夫」，項目難複製就限制規模效益，而且內地工業趨勢變化得快，因此工業污水處理佔比很小，反觀市政污水可「好似麥當勞咁」複製。



財務總監董渙樟補充，早前已申請主板上市的子公司──環境衞生及危險廢物處理服務商北控城市資源集團，可助公司「打包式」與政府洽談項目。



內地污水及再生水處理服務過去兩年毛利率維持於約55%，較2013年的70%顯著下降。他相信，該業務毛利會維持相對穩定。雖然新投的水廠毛利率不如以往高，但成本上漲可以轉嫁，而且現有水廠亦有機會因為所在城市環保要求提高而升級，收費得以上升。



該公司曾揚言在內地市佔要升至15%甚至更高。董渙樟稱，不必如增產400萬噸自行出錢投資和營運，可透過提供管理服務實現，市場規模很大。李海楓則稱，公司希望深化已有海外市場，而海外併購暫時不見很大阻力。



值得留意的是，同業碧水源(300070.SZ)首季由於「國家實施金融降槓桿及PPP項目風險嚴格控制」，純利按年銳減逾46%。董渙樟解釋，近年PPP項目「實在太濫」，有的根本只是地產項目，政府於是把名實不符的項目從名單剔除。儘管綜合治理項目建造的項目數量或有所減少，但公司不會避忌參與PPP。



董渙樟指，過去6年公司派息比率維持在37%左右已較同業吸引，該比率應可「維持一段好長好長嘅時間」。

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